ريال مدريد وبرشلونة في الصدارة.. القصمان الأكثر مبيعاً في العالم

نشرت صحيفة دياريو آس الإسبانية تقريراً خاصاًَ عن قمصان النوادي الأكثر مبيعاً في العالم لعام 2025، والتي تصدرها كل من ريال مدريد وبرشلونة بفارق كبير، في قائمة أكثر خمسة أندية بيعت قمصانها العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد تصدر القائمة بمبيعات ناهزت ثلاثة ملايين و133 ألف قميص في جميع أنحاء العالم، ما يعكس الاهتمام الكبير بالنادي الملكي وحجم جمهوره حول العالم، رغم أنه لم يحقق أي لقب (محلياً وأوروبياً) في الموسم الماضي.

وجاء في الوصافة نادي برشلونة الإسباني بمليونين و940 ألف قميص بفضل المستوى القوي الذي قدمه الفريق مع المدرب الألماني هانسي فليك في الموسم الماضي وتحقيقه ثلاثة ألقاب محلية (الدوري والكأس وكأس السوبر الإسباني)، وارتفاع بيع قمصان النادي وخصوصاً في النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لما ذكره التقرير الخاص للصحيفة الإسبانية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي احتل المركز الثالث في القائمة بمليونين و546 ألف قميص للنادي الباريسي، وارتفعت مبيعات قمصان النادي الفرنسي بفضل تحقيقه كل الألقاب الممكنة في موسم 2025-2026 (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال في فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس القارات).

أما صاحب المركز الرابع في قائمة القمصان الأكثر مبيعاً في عام 2025، فكان قميص نادي بايرن ميونخ الألماني بمليونين و377 ألف قميص، في حين جاء نادي إنتر ميامي الأميركي في المركز الخامس بمليونين و166 ألف قميص. وقد ارتفعت مبيعات قمصان نادي إنتر ميامي بشكل أساسي بفضل مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتحقيق لقب الدوري الأميركي لكرة القدم لأول مرة في التاريخ.