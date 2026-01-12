ريال مدريد وبرشلونة في الصدارة.. القصمان الأكثر مبيعاً في العالم

بعيدا عن الملاعب
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
12 يناير 2026
من مواجهة بين برشلونة وريال مدريد في ملعب بنك أوف أميركا، 22 يونيو 2025 (Getty)
من مواجهة بين برشلونة وريال مدريد في ملعب بنك أوف أميركا، 22 يونيو 2025 (Getty)
+ الخط -

نشرت صحيفة دياريو آس الإسبانية تقريراً خاصاًَ عن قمصان النوادي الأكثر مبيعاً في العالم لعام 2025، والتي تصدرها كل من ريال مدريد وبرشلونة بفارق كبير، في قائمة أكثر خمسة أندية بيعت قمصانها العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد تصدر القائمة بمبيعات ناهزت ثلاثة ملايين و133 ألف قميص في جميع أنحاء العالم، ما يعكس الاهتمام الكبير بالنادي الملكي وحجم جمهوره حول العالم، رغم أنه لم يحقق أي لقب (محلياً وأوروبياً) في الموسم الماضي.

وجاء في الوصافة نادي برشلونة الإسباني بمليونين و940 ألف قميص بفضل المستوى القوي الذي قدمه الفريق مع المدرب الألماني هانسي فليك في الموسم الماضي وتحقيقه ثلاثة ألقاب محلية (الدوري والكأس وكأس السوبر الإسباني)، وارتفاع بيع قمصان النادي وخصوصاً في النصف الثاني من عام 2025، وفقاً لما ذكره التقرير الخاص للصحيفة الإسبانية.

من مواجهة نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة والريال، 12 يناير 2025 (خوسيه بريتون/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

برشلونة يُشعل صراع الأرقام قبل مواجهة "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد

في المقابل، أشار التقرير إلى أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي احتل المركز الثالث في القائمة بمليونين و546 ألف قميص للنادي الباريسي، وارتفعت مبيعات قمصان النادي الفرنسي بفضل تحقيقه كل الألقاب الممكنة في موسم 2025-2026 (الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس الأبطال في فرنسا، السوبر الفرنسي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، كأس القارات).

أما صاحب المركز الرابع في قائمة القمصان الأكثر مبيعاً في عام 2025، فكان قميص نادي بايرن ميونخ الألماني بمليونين و377 ألف قميص، في حين جاء نادي إنتر ميامي الأميركي في المركز الخامس بمليونين و166 ألف قميص. وقد ارتفعت مبيعات قمصان نادي إنتر ميامي بشكل أساسي بفضل مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وتحقيق لقب الدوري الأميركي لكرة القدم لأول مرة في التاريخ.

دلالات
بطولات
فرق
المساهمون
المزيد في رياضة
بيتكوفيتش خلال مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا، 10 يناير 2026 (بول إليس/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الاتحاد الجزائري يحسم مستقبل بيتكوفيتش بعد وداع أمم أفريقيا

تركز بعض الأندية على ضم اللاعبين الدوليين في منتخب العراق (فيسبوك/Getty)
التحديثات الحية
ميركاتو
مباشر

أندية العراق وسوق الانتقالات... رهانات وطموحات متباينة

حضر أوبي ميكيل قرعة دوري الأبطال، 15 مارس 2024 (فابريس كوفرييني/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

أوبي ميكيل يروي تفاصيل محنته ويكشف دور مالك تشلسي السابق