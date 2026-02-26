- تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على بنفيكا بمجموع المباراتين (3-1)، رغم التحديات التي واجهها في المباراة الثانية. - باريس سان جيرمان ضمن التأهل بعد تعادله مع موناكو (2-2) في الإياب، مستفيداً من فوزه في الذهاب (3-2)، رغم محاولات موناكو للعودة في المباراة. - أتالانتا قلب تأخره أمام بوروسيا دورتموند إلى فوز مثير (4-1)، ليضمن التأهل، ملتحقاً بأندية أخرى مثل أتلتيكو مدريد ونيوكاسل.

نجح ريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا وباريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في تخطي عقبة ملحق الدور ثمن النهائي مساء الأربعاء. وتأهل ريال مدريد على حساب نادي بنفيكا البرتغالي، بعد الانتصار عليه (2ـ1) في ملعب سانتياغو بيرنابيو، مؤكداً انتصاره ذهابا في لشبونة (0ـ1). ووجد ريال مدريد صعوبات لتحقيق التأهل بما أن النادي البرتغالي تقدم في النتيجة سريعاً، عبر رافا سيلفا، ولكن أورليان تشاوميني وفينيسيوس منحا النادي الملكي انتصاراً، وبالتالي واصل ريال مدريد طريقه في المسابقة واستعاد الاعتبار أمام النادي البرتغالي، الذي كان قد فرض عليه المرور بالملحق.

واستفاد باريس سان جيرمان الفرنسي، من انتصاره على نادي موناكو ذهاباً (3ـ2) ليضمن التأهل بما أن لقاء الإياب انتهى متعادلاً في بارك دي برانس (2ـ2)، وتقدم موناكو في الشوط الأول، ولكن في الفترة الثانية وبعد طرد لاعبه مامادو كوليبالي، سجل الباريسي ثنائية قبل أن تشتعل المباراة في الوقت البديل بعد تعديل موناكو الذي توفرت له فرصة لتسجيل الهدف الثالث وفرض المرور للحصص الإضافية، ولكن حامل اللقب نجح في الدفاع عن مرماه محققاً التأهل.

ونجح أتالانتا في إسعاف كرة القدم الإيطالية، بعد أن عوّض تأخره ذهاباً أمام بوروسيا دورتموتد (0ـ2) إلى انتصار في لقاء العودة بنتيجة (4ـ1) بعد لقاء مثير سجل خلاله الفريق الإيطالي هدفاً في الوقت البديل من ركلة جزاء رافقها طرد مدافع الفريق الألماني، الجزائري رامي بن سبعيني.

والتحقت أندية: أتالانتا وباريس سان جيرمان وريال مدريد وغلطة سراي، بكل من أتلتيكو مدريد وبودو غليمت ونيوكاسل وباير ليفركوزن التي ضمنت تأهلها مساء الثلاثاء. وكانت أندية: أرسنال وبايرن ميونخ وتوتنهام وتشلسي ومانشستر سيتي وسبورتينغ لشبونه وبرشلونة قد تأهلت مباشرة إلى ثمن النهائي.

واقترب يوفنتوس الإيطالي من قلب الطاولة على ضيفه غلطة سراي التركي، المنتصر ذهابا (5ـ2)، حين نجح الفريق الإيطالي في التقدم (3ـ0)، بنهاية الوقت الأصلي من اللقاء، رغم أنه خاض كامل فترة اللعب الثانية منقوصاً من مدافعه كيلي الذي طرده الحكم. ولكن الفريق الإيطالي تلقى هدفاً في بداية الحصة الإضافية الأولى من فيكتور أوسيمن، منح النادي التركي بطاقة التأهل قبل أن يضيف الفريق التركي الهدف الثاني لتنتهي المباراة (3ـ2) ليوفنتوس ويتأهل الفريق التركي.