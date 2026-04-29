ريال مدريد واللقب الـ12 في دوري أبطال أوروبا للسلة.. الحلم يقترب

- ريال مدريد يبدأ مشواره في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة السلة بمواجهة هابويل، ساعيًا لتحقيق اللقب الـ12 في تاريخه، بعد تحسين أدائه في مرحلة الدوري واحتلاله المركز الثالث. - الفريق الإسباني يسعى لتجاوز عقبة ربع النهائي بعد خروجه الموسم الماضي أمام أولمبياكوس، حيث يطمح للوصول إلى نصف النهائي ومواجهة الفائز من باناثينايكوس أو فالنسيا. - في حال التأهل للنهائي، قد يواجه ريال مدريد فرقًا قوية مثل أولمبياكوس، موناكو، فنربخشة، أو زالغيريس كاوناس، في سعيه لتحقيق اللقب الأوروبي الكبير.

سيبدأ ريال مدريد رحلته في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، مساء الأربعاء، بحثاً عن فرصة لمواصلة رحلة الحلم من أجل تحقيق اللقب الـ12 في تاريخ البطولة الأوروبية، وتأكيد زعامته تماماً مثل فريق الرجال في كرة القدم.

وسيواجه نادي ريال مدريد الإسباني منافسه فريق هابويل في سلسلة الدور ربع النهائي من البلاي أوف مساء الأربعاء في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القدس المحتلة، حيثُ ستُقام خمس مباريات في السلسلة من أجل تحديد الأفضل والتأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، والاقتراب خطوة إضافية من تحقيق اللقب الأوروبي الكبير.

وكان ريال مدريد الإسباني عانى في بداية مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، إذ واجه صعوبات في الجولات الأولى واحتل المركز الثامن في الترتيب، الذي كان سيؤهله إلى البلاي إن (التصفيات التأهيلية) ويُفقده فرصة التأهل المباشر، ليُعدل وضعه سريعاً قبل نهاية مرحلة الدوري ويُحقق نتائج جيدة، جعلته يُنهي المرحلة الأولى في المركز الثالث المؤهل بشكل مباشر إلى الأدوار الإقصائية.

وكان ريال مدريد وصل في نسخة الموسم الماضي إلى الدور ربع النهائي وخرج أمام نادي أولمبياكوس اليوناني بعد خسارة السلسلة (3-1)، حيث أنهى مرحلة الدوري آنذاك في المركز السابع برصيد 20 فوزاً و14 خسارة، ثم تفوق في مرحلة تصفيات "البلاي إن" على منافسه فريق بايرن ميونخ الألماني (93-71)، ليتابع طريقه نحو الدور ربع النهائي.

يُذكر أنه في حال تأهل ريال مدريد سيواجه في المرحلة الختامية وتحديداً الدور نصف النهائي الفائز من مباراة باناثينايكوس اليوناني أو فالنسيا الإسباني، على أن ينتظر في المباراة النهائية في حال واصل مشواره، واحداً من هذه الأندية: أولمبياكوس اليوناني أو موناكو الفرنسي أو فنربخشة التركي أو زالغيريس كاوناس الليتواني، في رحلة البحث عن اللقب رقم 12 في دوري أبطال أوروبا لكرة السلة تاريخياً.