ريال مدريد وإعلان التعاقد مع مورينيو.. تعقيدات بسبب الانتخابات

- تأخر الإعلان عن تعيين جوزيه مورينيو كمدرب جديد لريال مدريد بسبب الانتخابات الرئاسية التي أعلنها فلورنتينو بيريز، حيث يسعى المرشح المنافس إنريكي ريكيلمي للتعاقد مع يورغن كلوب. - إدارة ريال مدريد تنتظر معرفة الرئيس المقبل قبل تنفيذ الخطة الرياضية لموسم 2026-2027، مما يؤخر حسم ملف المدرب الجديد والصفقات المحتملة. - تأخر التعاقد مع مورينيو قد يعقد الصفقة، حيث يمكن لنادي بنفيكا استغلال الوضع لرفع مطالبه المالية بعد انتهاء البند الجزائي في 26 مايو.

عقّدت الانتخابات الخاصة بنادي ريال مدريد الإسباني الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد وتحديداً البرتغالي جوزيه مورينيو، وهو السبب وراء تأخير الكشف عن خليفة المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا الذي أعلن مغادرته النادي الملكي قبل أيام.

وكانت صحيفة آس الإسبانية ذكرت، أمس السبت، أن نادي ريال مدريد سيُعلن عن التعاقد رسمياً مع جوزيه مورينيو بعد نهاية مباراة الفريق أمام أتلتيك بلباو في الجولة الـ38 والأخيرة من منافسات الليغا، إلا أن هذا الإعلان لم يحصل حتى الآن، لتُعيد الصحيفة الإسبانية نشر معلومات اليوم الأحد تُشير إلى أن التأخر في الإعلان عن المدرب الجديد سببه الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز في وقت سابق.

ووفقاً للمعلومات، فإن فلورنتينو بيريز يريد التعاقد مع مورينيو، في وقت يسعى المرشح المنافس له في الانتخابات إنريكي ريكيلمي للتعاقد مع الألماني يورغن كلوب وإجراء تعاقدات مع نجوم كبار، الأمر الذي أخّر حسم ملف المدرب حالياً، لأن إدارة النادي الملكي تريد معرفة من سيكون الرئيس المقبل قبل البدء في تنفيذ الخطة الرياضية لموسم 2026-2027، وعلى رأسها اسم المدرب الجديد والصفقات المحتملة.

كرة عالمية مورينيو يُعيد عقارب ساعة مسيرته إلى الوراء بتكرار التجارب

في المقابل، أكدت الصحيفة الإسبانية أن صفقة تعاقد ريال مدريد مع مورينيو ممكن أن تتعقد في حال لم يُحسم الملف سريعاً، لأن نادي بنفيكا البرتغالي سيستغل التأخير لمصلحته من أجل الاستفادة مالياً، إذ وبحسب المعطيات، فإن البند الجزائي الذي يضعه النادي البرتغالي في عقد مورينيو،وقيمته سبعة ملايين يورو، ينتهي يوم 26 مايو/أيار الحالي، وعليه في حال عدم التعاقد مع المدرب قبل ذلك التاريخ، سيُصبح التفاوض مباشرةً مع بنفيكا، وبالتالي ممكن أن يرفع النادي البرتغالي مطالبه المالية أكثر.