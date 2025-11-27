ريال مدريد وأتلتيكو يشعلان الصراع على مدافع أرجنتيني

- يتنافس ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على ضم المدافع الأرجنتيني لاوتارو ريفيرو، الذي يُعتبر جوهرة نادي ريفر بليت، لتعزيز صفوفهما الدفاعية بفضل إمكاناته الهائلة وشخصيته القيادية. - ريال مدريد يرى في ريفيرو الخليفة المثالي لأنطونيو روديغر، ويعتبره خياراً استراتيجياً طويل الأمد لتجديد خط الدفاع، بينما يسعى أتلتيكو مدريد بقيادة دييغو سيميوني لضم اللاعب لتعزيز صلابة دفاعه. - تواجه الأندية المدريدية عقبات مالية وتنافسية، حيث يدخل توتنهام في المنافسة، ويمتد عقد ريفيرو مع ريفر بليت حتى 2028 بشرط جزائي ضخم.

تتجه الأنظار في العاصمة الإسبانية مدريد نحو الأرجنتين، إذ يواصل ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إشعال الصراع على جوهرة نادي ريفر بليت، المدافع لاوتارو ريفيرو (22 عاماً). ويعد اللاعب الشاب، بفضل مستواه المذهل في الآونة الأخيرة، هدفاً مشتركاً لعملاقي المدينة، اللذين يسعيان لتعزيز صفوفهما الدفاعية بلاعب يتمتع بإمكانات هائلة وشخصية قيادية.

ويكثّف النادي الملكي من متابعته للاعب، وفقاً لما أورده موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأربعاء، إذ يرى فيه الخليفة المثالي للمدافع الألماني، أنطونيو روديغر، الذي من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2026. وتضع إدارة فلورنتينو بيريز عينيها على ريفيرو خياراً استراتيجياً طويل الأمد، لتدعيم مركز قلب الدفاع، ولا سيما مع الحاجة إلى تجديد الدماء في هذا الخط، بينما تُشير التقارير إلى أن النادي الملكي يعتبره أفضل المرشحين القادرين على التكيف بسرعة مع متطلبات الليغا، وأسلوب لعب الفريق.

ويسعى أتلتيكو مدريد، بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، بقوة لضم مواطنه، اعتقاداً منه بأن اللاعب القادم من مقاطعة مورينو الأرجنتينية يمتلك القدرة على منح صلابة إضافية لخط دفاع لم يرقَ بعد إلى المستوى الذي يطمح إليه "إل تشولو". ويأمل سيميوني في أن يكون ريفيرو هو الحل لأي ثغرات دفاعية ظهرت أخيراً، بعد أن استفاد من معرفة اللاعب بمتطلبات اللعب القوي والمنظم التي تميز الأرجنتين.

وتصطدم طموحات القطبين المدريديين بعقبات مالية وتنافسية لا يُستهان بها. فمن جهة، يدخل نادي توتنهام الإنكليزي على خط المنافسة بقوة لضم اللاعب، ما يزيد من صعوبة الصفقة. ومن جهة أخرى، يمتد عقد ريفيرو مع ريفر بليت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2028، ويتضمن شرطاً جزائياً ضخماً يصل إلى 100 مليون يورو.

ويُظهر ريفيرو نضجاً كبيراً يفوق سنواته، فهو خريج أكاديمية ريفر بليت المرموقة، وسبق له اللعب معاراً في سنترال قرطبة، كما أنه خاض بالفعل 17 مباراة رسمية مع فريقه الأول، وسجل ثلاثة أهداف وصنع تمريرة حاسمة. ويُضاف إلى سجله المشرق تمثيله لمنتخب الأرجنتين الأول في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما يؤكد مكانته واحداً من أبرز المواهب الدفاعية الصاعدة. وهكذا، ليس الصراع على توقيعه مجرد منافسة محلية في إسبانيا، بل هو سباق دولي على مستقبل خط الدفاع في أوروبا.