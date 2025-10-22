ريال مدريد و"آبل" يفتحان الباب لعصر "المشجعين الافتراضيين"

- يواصل ريال مدريد توسيع آفاقه الاقتصادية والتقنية عبر مشروع "برنابيو إنفينيتو" بالتعاون مع شركة آبل، بهدف إعادة تعريف تجربة حضور المباريات باستخدام تقنية الواقع الافتراضي. - يتيح المشروع للمشجعين تجربة واقعية من منازلهم عبر نظارات "آبل فيزيون" وسماعات "إير بودس"، مما يوفر تجربة حسّية متكاملة تشمل الرؤية والصوت والحركة. - يمثل "برنابيو إنفينيتو" ثورة اقتصادية، حيث يفتح الباب أمام نموذج اقتصادي جديد من خلال استحداث فئة "المشجعين الافتراضيين" والاشتراكات الرقمية السنوية.

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني توسيع آفاقه الاقتصادية والتقنية، ضمن رؤية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز تجربة جماهيره المنتشرة في مختلف القارات. فبعد نجاحه في تحويل ملعب سانتياغو برنابيو إلى تحفة معمارية متعددة الوظائف تدر أرباحاً على مدار العام، أطلق النادي الملكي خطوةً جديدة أكثر جرأة بالتعاون مع عملاق التكنولوجيا الأميركي، شركة آبل، من خلال مشروعٍ مبتكر تحت مسمى "برنابيو إنفينيتو"، يسعى إلى إعادة تعريف مفهوم حضور المباريات ومتابعتها في عالم كرة القدم، وفق ما كشفته صحيفة ماركا الإسبانية، الثلاثاء.

ويهدف المشروع إلى تمكين المشجعين من عيش تجربة واقعية متكاملة من منازلهم، دون الحاجة إلى السفر أو اقتناء تذاكر، عبر تقنية الواقع الافتراضي (VR) التي ستنقلهم إلى قلب المدرجات بزاوية رؤية بانورامية تُحاكي الجلوس الفعلي داخل الملعب. وستبدأ "آبل" أولى خطواتها بتركيب 100 كاميرا عالية الدقة في أرجاء البرنابيو خلال المباراة المقبلة أمام يوفنتوس الإيطالي، تمهيداً لتصميم تجربةٍ رقمية فريدة تتيح لكل مشجع اختيار مقعده الافتراضي ومتابعة تفاصيل اللقاء كما لو كان بين الجماهير الحقيقية.

ويُعد هذا التعاون امتداداً لفكر الرئيس فلورنتينو بيريز (78 عاماً)، الذي قال في اجتماع الجمعية العمومية للنادي: "لدينا آلاف المشجعين الذين لا يمكنهم حضور المباريات، لذلك نعمل مع آبل على فكرة الملعب اللانهائي، إذ يمكن لأيّ شخص في العالم أن يمتلك مقعده الخاص في بيته ويشاهد المباراة بجودةٍ تفوق ما يراه في المدرجات". ويعتمد المشروع على نظارات "آبل فيزيون" المتطوّرة التي يبلغ سعرها نحو 4000 يورو، إضافة إلى سماعات "إير بودس" بتقنية الصوت المكاني، لتوفير تجربة حسّية كاملة تشمل الرؤية والصوت والحركة.

ويرى المراقبون أن "برنابيو إنفينيتو" لا يقتصر على كونه مشروعاً رقمياً، بل يمثل ثورة اقتصادية في علاقة الأندية بجماهيرها، إذ سيسمح لريال مدريد باستحداث فئة جديدة من "المشجعين الافتراضيين" الذين يمكنهم الاشتراك في مقاعد رقمية سنوية، ما يفتح الباب أمام نموذج اقتصادي غير مسبوق في كرة القدم العالمية.