ريال مدريد مُهدد بخسارة عدد من نجومه في الميركاتو والسبب الألقاب

- يواجه ريال مدريد خطر إنهاء موسم 2025-2026 دون ألقاب، مما يضع ضغوطاً كبيرة على النادي في ميركاتو الصيف للحفاظ على نجومه. - قد يغادر عدد من اللاعبين في حال الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، حيث يتقدم بايرن 2-1 في الذهاب. - من بين الأسماء المرشحة للمغادرة: إدواردو كامافينغا، أنطونيو روديغر، ديفيد ألابا، وداني كارباخال، مع عدم تجديد عقودهم حتى الآن.

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني خطر إنهاء موسم 2025-2026 من دون ألقاب، وهو ما سيؤثر سلباً على نجومه في تشكيلته في الموسم المقبل 2026-2027، وربما يواجه النادي الملكي ضغطاً كبيراً في ميركاتو الصيف للمحافظة على أسماء قوية في تشكيلته.

ونشرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية، الثلاثاء، تفاصيل حول إمكانية مغادرة عدد من لاعبي ريال مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي 2025-2026، وذلك في حال إنهاء النادي الملكي للموسم من دون ألقاب، وسترتفع نسبة مغادرة عدد من اللاعبين في حال الإقصاء من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بالتعثر أمام نادي بايرن ميونخ الألماني غداً الأربعاء (تقدم بايرن خارج أرضه ذهاباً 2-1).

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها الصحيفة الإسبانية، فإن عدداً من اللاعبين سيجدون الخروج من الموسم الثاني توالياً بصفر ألقاب مشكلة كبيرة، إذ إن ريال مدريد يبتعد حالياً بفارق تسع نقاط عن المتصدر برشلونة في الدوري الإسباني، وهناك صعوبة كبيرة لتدارك هذا الفارق مع تبقي سبع جولات على النهاية، في وقت خسر الفريق نهائي كأس السوبر أمام برشلونة وخرج من بطولة كأس ملك إسبانيا في وقت سابق، وبالتالي فإنه لم يتبقَ للنادي الملكي سوى لقب دوري أبطال أوروبا، وعليه تخطي النادي البافاري في الإياب من أجل مواصلة الرحلة وبلوغ الدور نصف النهائي في البطولة الأوروبية.

ومن بين الأسماء المرشحة لمغادرة نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، لاعب خط الوسط الفرنسي إدواردو كامافينغا، خصوصاً مع بروز اهتمام كبير من عدة أندية في البريميرليغ، كما وهناك المدافعون الألماني أنطونيو روديغر، والنمساوي ديفيد ألابا، والإسباني داني كارباخال الذين تنتهي عقودهم في صيف 2026، وحتى الآن لم يُجدد النادي الملكي عقودهم ولم تكن هناك أخبار حول إمكانية تجديدها.