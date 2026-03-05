ريال مدريد من دون قائد والنجوم يتصارعون في غرف الملابس

تسود حالة من القلق بين جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أصبح الفريق الملكي قريباً من فقدان المنافسة على لقب "الليغا"، نتيجة الخسارتين المتتاليتين أمام أوساسونا وخيتافي، الأمر الذي جعل الغريم التاريخي برشلونة، يبتعد بالصدارة (64 نقطة). وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، أن جماهير نادي ريال مدريد مُحقة في التعبير عن قلقها، بعدما قامت بإطلاق صفارات الاستهجان، عقب الخسارة أمام خيتافي، بهدف نظيف، في الجولة الأخيرة من منافسات "الليغا"، لأن نجوم الفريق الملكي أصبحوا من دون قائد حقيقي، يتمكن من التدخل في غرف خلع الملابس.

وتابعت أن مجموعة من نجوم نادي ريال مدريد ترفض الاستماع نهائياً إلى أصحاب الخبرة داخل غرف خلع الملابس، مثل حارس المرمى، تيبو كورتوا أو المدافع داني كارفاخال، بل أصبح الأمر شبيهاً بحلبات المصارعة، عندما يبدأ أحدهما بالحديث أو التعبير عن رأيه، يقوم بعض من اللاعبين بالوقوف والطلب منهما عدم التكلم نهائياً.

وأردفت أن هناك عدداً من نجوم ريال مدريد باتوا يدخلون في صراعات مباشرة مع أي شخص يوجه ملاحظات أو انتقادات إليهم داخل غرف خلع الملابس، رغم أنهم يعلمون جيداً، حجم الضغط الكبير، الذي تفرضه جماهير الفريق الملكي، التي أكدت عدم تقبلها فكرة خروج النادي في الموسم الثاني على التوالي من دون تحقيق أي لقب.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مدرب نادي ريال مدريد، ألفارو أربيلوا، عاجز بشكل تام عن فرض نفسه على غرف خلع الملابس، ومسؤولية ما يحدث داخل أسوار الفريق الملكي، يتحملها الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي طالبته العديد من الجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو، بضرورة تقديم استقالته، بسبب فشله في التخلص من أي نجم يُثير المشكلات داخل أسوار النادي.