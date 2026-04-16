ريال مدريد من بداية قوية إلى موسم صفري.. غولر نقطة الضوء

- ودّع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام بايرن ميونخ بنتيجة (3-4) في إياب ربع النهائي، حيث أثرت الأخطاء الدفاعية وطرد إدواردو كامافينغا على فرص الفريق في التأهل. - يواجه ريال مدريد موسماً ثانياً دون ألقاب بعد خروجه المبكر من كأس إسبانيا وفقدانه الأمل في الدوري المحلي، مما يضع النادي في وضع نادر من عدم النجاح لموسمين متتاليين. - تألق اللاعب التركي أردا غولر بتسجيله أسرع هدف في تاريخ النادي بدوري الأبطال وهدفاً آخر من ركلة حرة، لكنه لم يتمكن من إنقاذ الفريق من الخسارة.

ودّع ريال مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا منذ الدور ربع النهائي. وبنهاية مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني منهزماً بنتيجة (3ـ4) في إياب ربع النهائي، تلقى الفريق صدمة جديدة، ليُعلن بايرن ميونخ نهاية موسم النادي الملكي مبكراً. ورغم أن الفريق الإسباني قدّم عرضاً جيداً طوال مباراة العودة، وكان قريباً من التأهل، دفع في النهاية ثمن الضعف الدفاعي والأخطاء الفردية الحاسمة، خاصة منها طرد الفرنسي إدواردو كامافينغا في نهاية اللقاء والنتيجة (3ـ2) لفريقه.

😮😮😮 في أقل من دقيقة… غولير يسجل الهدف الأول لريال مدريد مستغلاً خطأ كارثياً من نوير#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/fX4qKQWASO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 15, 2026

وسيُنهي ريال مدريد موسماً ثانياً توالياً من دون ألقاب بنسبة كبيرة، إذ ودّع كأس إسبانيا مبكراً وفقد منطقياً آماله في التتويج بالدوري المحلي، وقبل ذلك فشل في "السوبر" الإسباني إضافة إلى الفشل الأوروبي. وبعد موسم 2024ـ2025 "الصفري"، فإن نادي العاصمة الإسباني اقترب من موسم أبيض، حيث لن يُهدي جماهيره فرحة الاحتفال بالألقاب. ومن النادر أن عاشت جماهير النادي الملكي تجربة مشابهة، بقضاء موسمين من دون نجاحات والصعود على أعلى منصات التتويج، ولكن عديد الأسباب قادته إلى هذه الوضعية، خاصة فقدان فرص التتويج مبكراً.

وكان اللاعب التركي أردا غولر، نقطة الضوء في ليلة للنسيان في ملعب بايرن، إذ سجل ثنائية رائعة، ذلك أن هدفه الأول في مرمى الحارس مانويل نوير، دخل التاريخ بما أنه أسرع هدف في سجل النادي الملكي في دوري أبطال أوروبا. ثم سجل التركي هدفاً ثانياً من مخالفة مباشرة، منحت فريقه التقدم ثانية في المباراة. وتميّز التركي بروحه القتالية العالية وحاول مساعدة الفريق، ولكن ضعف أداء فينيسيوس وكذلك الأخطاء الدفاعية جعلت الفريق غير قادر على الصمود رغم أنه أكمل الجزء الأهم من المهمة وهو التقدم في النتيجة رداً عن خسارة الذهاب.

35 - A los 35 segundos, Arda Güller 🇹🇷 ha marcado el gol más rápido del @realmadrid en toda su historia en la UEFA Champions League. Chispazo. pic.twitter.com/6JiMijjgOF — OptaJose (@OptaJose) April 15, 2026