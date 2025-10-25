ريال مدريد مع مبابي للنجاة من فخ فليك... وألونسو يمتلك مفتاح النجاة

- أنهى كيليان مبابي موسمه الأول مع ريال مدريد بتسجيل 44 هدفاً وحصوله على الحذاء الذهبي، لكنه واجه صعوبات في مباريات الكلاسيكو، حيث خسر الفريق 4-0 أمام برشلونة في أكتوبر 2024. - رغم تسجيله 15 هدفاً في 12 مباراة هذا الموسم، إلا أن مبابي واجه تحديات من مدرب برشلونة هانسي فليك، الذي نجح في تحجيم دوره باستخدام مصيدة التسلل. - يعمل تشافي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على تحسين أداء مبابي لتجنب مصيدة التسلل، حيث انخفض معدل تسلله إلى 0.92، مما يعزز فرصه في الكلاسيكو القادم.

تمكن مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي كيليان مبابي (26 عاماً)، من إنهاء أول مواسمه مع الفريق الملكي بنجاح، بعدما سجل 44 هدفاً، وحاز جائزة الحذاء الذهبي، لكنّه لم يستطع تحقيق ألقاب كبرى، وعاش لحظات مريرة، في مواجهة "الكلاسيكو"، التي أقيمت في ملعب سانتياغو برنابيو، يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2024، عندما تجرع مرارة الهزيمة بأربعة أهداف نظيفة.

ويصل كيليان مبابي إلى مواجهة "الكلاسيكو" الأولى ضدّ الغريم برشلونة في الموسم الحالي، بعدما استطاع تسجيل 15 هدفاً خلال 12 مباراة، وتمكّن من إحراز خمسة أهداف أمام الفريق الكتالوني بين نهائي كأس السوبر (هدف)، ونهائي كأس الملك (هدف)، وثلاثة أهداف في إياب الدوري الإسباني، إلّا أنها لم تكن كافية لإنقاذ ناديه ريال مدريد، الذي تعرض للهزيمة ثلاث مرات أمام غريمه في الموسم الماضي، وفق ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، أمس الجمعة.

ويواجه مبابي فخ مدرب نادي برشلونة، الألماني هانسي فليك، الذي نجح في تحجيم دور الفرنسي في مواجهات "الكلاسيكو" خلال الموسم الماضي، بعدما وضع مصيدة التسلل، التي حرمت صاحب الـ 26 عاماً من تسجيل الأهداف، الأمر الذي يجعله يدخل دائرة الشكّ، ما جعل الفرق المنافسة لريال مدريد تعتمد هذه الخطة، نظراً لأنّ المهاجم الفرنسي يعتبر من بين أسرع اللاعبين في العالم، وترك المساحات خلف المدافعين مع إتقانهم مصيدة التسلّل، تجعل كل ما سيفعله يذهب أدراج الرياح.

وقبل مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، تمكن المدرب الإسباني، تشافي ألونسو، من إجراء العديد من التدريبات الخاصة بمهاجمي الفريق الملكي، وعلى رأسهم كيليان مبابي، من أجل تجنب السقوط في مصيدة التسلل، وهو ما نجح فيهال الفرنسي حتى الآن، الذي بلغ معدل تسلله مؤخراً نسبة 0.92 حالة تسلل، بعدما قام بتعديل وضعية وجوده في خط المقدمة، ومراقبة آخر مدافع للفريق المنافس.

ومن جهته، أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني تشابي ألونسو، أن مصيدة التسلل، التي تطبقها الفرق المنافسة، من أجل الحد كثيراً من سرعة وانطلاقات كيليان مبابي، لا "يقلقني على الإطلاق"، على حدّ وصفه في تصريحات لوسائل الإعلام، لكن ذلك لا يعني أن النجم الفرنسي ستكون لديه حرية الحركة في مواجهة "الكلاسيكو" ضدّ برشلونة، الذي يظهر أن مديره الفني، هانسي فليك، نجح في تحقيق هدفه خلال الموسم الماضي، لكن السؤال يبقى: كيف سيتمكّن المدرب الألماني من إيقاف لاعب باريس سان جيرمان السابق؟