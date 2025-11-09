ريال مدريد لإنهاء عقدة فاييكانو وألونسو يردُّ على المنتقدين

- يواجه ريال مدريد تحديًا صعبًا أمام رايو فاييكانو في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني، ساعيًا لتعويض خيبة الأمل الأوروبية وإنهاء عقدة عدم الفوز منذ فبراير 2022. - أكد المدرب تشابي ألونسو أهمية المباراة في ملعب فاييكاس، مشيرًا إلى صعوبتها وحاجة الفريق للجهد والإيقاع العالي لتحقيق الفوز قبل التوقف الدولي. - رد ألونسو على الانتقادات بعد الخسارة أمام ليفربول، مشددًا على ضرورة وضع الأمور في سياقها الصحيح والتركيز على التحسن في الدوري ودوري الأبطال.

يخوض نادي ريال مدريد مواجهة صعبة أمام منافسه رايو فاييكانو، الأحد، في الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدوري الإسباني، حيثُ يسعى لتعويض خيبة الأمل التي تعرض لها أمام ليفربول الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا وكذلك إنهاء العقدة التي تُلاحقه منذ سنوات.

وسيعود ريال مدريد إلى ملعب فاييكاس وعينه على أول فوز له منذ حوالي ثلاث سنوات، إذ لم يُحقق النادي الملكي الفوز على فريق رايو فاييكانو منذ شهر فبراير/شباط 2022، وهي المواجهة التي اعتبرها المدرب، تشابي ألونسو، بأنها صعبة جداً وفي غاية الأهمية من أجل حصد ثلاث نقاط إضافية تضع الفريق في وضعية جيدة قبل الدخول في فترة التوقف الدولي لحوالي أسبوع ونصف أسبوع.

وتحدث مدرب ريال مدريد، تشابي ألونسو، عن مواجهة رايو فاييكانو، في مؤتمر صحافي، أمس السبت وقال: "زيارتنا إلى فاييكاس ستكون صعبة. رايو في حالة جيدة، وكل المباريات هناك تتسم بالصعوبة. نحن مستعدون لخوض مواجهة تتطلب الكثير من الجهد والإيقاع العالي. كل مباراة هي الأهم عندنا. منذ انتهاء مباراة دوري الأبطال تركيزنا بالكامل على مواجهة فاييكانو. في الدوري نريد الحفاظ على الإيقاع الحالي وإنهاء هذه المرحلة قبل التوقف الدولي بأفضل صورة ممكنة".

في المقابل، ردّ ألونسو على الانتقادات التي طاولته وتعرض لها النادي الملكي بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ليفربول الإنكليزي، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا منتصف هذا الأسبوع، وقال: "علينا وضع الأمور في سياقها الصحيح. لا ينبغي أن نصدر أحكاماً على أساس مباراة واحدة فقط. تم تحليل مباراة ليفربول ومناقشتها، وما نفكر فيه الآن هو فاييكاس. نحن نتطور. نعرف مكاننا في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا".