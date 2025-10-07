ريال مدريد في مواجهة كابوس الأسبوع الدولي

- يواجه ريال مدريد تحديًا كبيرًا خلال التوقف الدولي الحالي بغياب 12 لاعبًا من الفريق الأول، حيث تمت دعوتهم للمشاركة مع منتخباتهم الوطنية، مما يضع المدرب تشابي ألونسو في موقف صعب للتحضير للمباريات القادمة. - غياب اللاعبين الأساسيين، خاصة البرازيليين، يثير الجدل حول تأثير التوقف الدولي على أداء الفريق، خاصة مع اقتراب مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة في 26 أكتوبر. - قد يضطر ألونسو لإجراء تعديلات على التشكيلة لتجنب الإصابات، مع التركيز على الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني بعد استعادتها قبل التوقف.

سيفتقد ريال مدريد الإسباني، 12 لاعباً من الفريق الأول خلال التوقف الدولي الحالي، تمّت دعوتهم من قبل مختلف المنتخبات الوطنية لخوض المباريات الودية أو ضمن تصفيات كأس العالم 2026، وبالتالي سيعمل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، خلال هذه الفترة في غياب معظم اللاعبين البارزين باستثناء الإنكليزي جود بيلنغهام، الذي لم يوجه له المدرب الألماني توماس توخيل الدعوة، وبالتالي سيتمتع بفرصة العمل مع الفريق.

وقياساً بالتوقف الدولي السابق، فإن ريال مدريد سيُعاني هذه المرة من غياب نجومه الأساسيين، بعد أن لعب الحظ دوره في الشهر الماضي، وغاب معظم لاعبي النادي الملكي عن المعسكرات لا سيما البرازيليون منهم، ما أحدث جدلاً واسعاً باعتبار أن الصحافة الكتالونية المساندة، لنادي برشلونة، اعتبرت أن مدرب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، جامل فريقه السابق من خلال منح اللاعبين راحة دون موجب حقيقي.

ومن شأن التوقف الدولي أن يُورّط ريال مدريد في الفترة المقبلة، حيث سيخوض الفريق مباريات قوية وخاصة منها مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة، يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ذلك أنّ السفرات الطويلة قد ترهق اللاعبين ولا سيما الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريغو وإيدير ميليتاو مع منتخب البرازيل، حيث سيقطع اللاعبون مسافات طويلة جداً لخوض المباريات قبل العودة إلى إسبانيا. وينتشر لاعبو ريال مدريد بين منتخبات البرازيل والنمسا وفرنسا وتركيا والمغرب وإسبانيا والأرجنتين وبلجيكا، وكل اللاعبين تقريباً يُشاركون أساسيين مع منتخباتهم.

وقد يُجبر المدرب ألونسو إلى إجراء تعديلات على تشكيلة الفريق في أول مباراة بعد عودة اللاعبين الدوليين، وذلك حتى يتفادى الإصابات التي قد تطاول نجوم الفريق، وبالتالي يكون ريال مدريد مستعداً لرفع التحدي في مختلف المسابقات التي تنتظره، لا سيما بعد أن استعاد الفريق صدارة ترتيب الدوري الإسباني مباشرة قبل التوقف، ولهذا سيكون في حاجة إلى لاعبيه وهم في قمة الاستعداد.