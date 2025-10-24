ريال مدريد في مرمى اتهامات يامال.. وعاصفة من الجدل قبل الكلاسيكو

- أثار لامين يامال، موهبة برشلونة، جدلاً واسعاً قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد بتصريحاته النارية التي اتهم فيها الفريق الملكي بـ"السرقة"، مما أشعل مواقع التواصل والصحافة الإسبانية في توقيت حساس. - اعتبرت تصريحات يامال مهينة وغير مبررة في غرفة ملابس ريال مدريد، مما دفع النادي للتخطيط للحديث معه بعد الكلاسيكو، وسط مخاوف من تأثيرها على انسجام المنتخب الإسباني. - زادت تصريحات يامال من توتر الأجواء قبل الكلاسيكو، حيث اعتبرها لاعبو ريال مدريد حافزاً إضافياً لاستعادة الهيبة بعد هزائم الموسم الماضي، مؤكدين أن سلوكه المزعج ليس جديداً.

أثار موهبة نادي برشلونة، الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، عاصفة من الجدل قبل الكلاسيكو المنتظر بين فريقه وغريمه ريال مدريد، المقرر يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما أطلق تصريحات نارية وبأسلوب ساخر، اتهم فيها الفريق الملكي بـ"السرقة"، ما أشعل مواقع التواصل والصحافة الإسبانية المقربة من الفريق الأبيض، في وقت حساس يسبق واحدة من أكثر المواجهات ترقباً هذا الموسم.

وكانت جملة واحدة من لامين يامال كافية لإشعال فتيل الأزمة في إسبانيا، إذ فجّر نجم برشلونة الشاب صدمة إعلامية واسعة، بعدما أجاب خلال ظهوره مع إيباي يانوس في فعالية تابعة لدوري الملوك، مساء الخميس، عندما سُئل عن رأيه في ريال مدريد قائلاً دون تردّد: "ريال مدريد؟ إنهم يسرقون ويشكون طوال الوقت"، لتتفجر بعدها موجة من الانتقادات وردود الأفعال النارية في الصحافة المدريدية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، اليوم الجمعة، أن تصريحات يامال الأخيرة اعتُبرت في غرفة ملابس ريال مدريد "مهينة" وتفتقر إلى الاحترام، ولم تلقَ أي ترحيب داخل أروقة النادي الملكي، وأضافت أن ما قاله النجم الشاب يُنظر إليه على أنه إساءة غير مبرّرة، خصوصاً أنها جاءت قبل أيام من الكلاسيكو المنتظر، كما يُعتقد أنها قد تُضرّ بالانسجام داخل صفوف المنتخب الإسباني، الذي يضم العديد من لاعبي الفريقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد تنوي التحدث مع اللاعب الشاب، وسيكون القائد داني كارفاخال هو من يتولى هذه الخطوة بعد انتهاء الكلاسيكو، ويرى النادي أن ما قاله يامال يمثل قلة احترام، سواء وُجه لريال مدريد أو لأي نادٍ آخر في الدوري، كما يخشى المسؤولون أن تؤثر الواقعة على الأجواء الإيجابية السائدة حالياً في معسكر المنتخب الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد التجمع المقبل في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني، استعداداً لمباراتي جورجيا وتركيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026.

من جانبها، أكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن تصريحات يامال زادت من توتر الأجواء قبل الكلاسيكو، وأثارت استياءً كبيراً داخل صفوف ريال مدريد، ففي مركز تدريبات فالديبيباس، استقبل اللاعبون تلك التصريحات بمزيج من الانزعاج والاستغراب، معتبرين أن يامال زميل سيئ، وأن سلوكه خارج الملعب بات مزعجاً ومتكرراً، كما ترى الصحيفة أن تصريحاته تحوّلت إلى حافز إضافي داخل غرفة ملابس الميرينغي، التي وضعت الكلاسيكو كموعد مصيري لاستعادة الهيبة، خصوصاً بعد أربع هزائم تلقاها الفريق أمام برشلونة في الموسم الماضي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن لاعبي ريال مدريد يعتقدون أن ما قاله يامال لا يمكن تبريره بصغر سنه، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات ليست جديدة عليه، لذلك، لم تُفاجئهم تصريحاته الأخيرة كثيراً، لكنها كانت محور حديثهم خلال تدريب الجمعة في فالديبيباس، حيث شعر اللاعبون بغضب واضح، وقرّروا تحويل تلك التصريحات إلى وقود معنوي إضافي في موقعة الأحد المرتقبة، التي لن تكون مجرد مباراة قمة، بل مواجهة كرامة وأعصاب بين الغريمين، في سباق صدارة الليغا.