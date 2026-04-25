- شهدت مباراة ريال مدريد وريال بيتيس حالات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 22، حيث أشار الخبير التحكيمي جمال الشريف إلى وجود لمسة يد على مدافع بيتيس لم تُحتسب. - في الدقيقة 94، سجل ريال بيتيس هدف التعادل وسط جدل حول مخالفة شد على فيرلاند ميندي، حيث أشار الشريف إلى أن تقنية الفار كان يجب أن تتدخل لوجود خطأ واضح. - أثارت هذه القرارات التحكيمية تساؤلات حول صحة القرارات وتأثيرها على نتيجة المباراة، مما يعكس أهمية تقنية الفار في مثل هذه الحالات.

شهدت المواجهة التي تعادل فيها ريال مدريد مع مُضيفه ريال بيتيس، بهدف لمثله، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة حول صحتها.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم منح نادي ريال مدريد ركلة جزاء ضد ريال بيتيس في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بقوله: "كانت الكرة بحوزة المدافع دين هويسين، الذي تقدم ومررها باتجاه زميله الفرنسي كيليان مبابي الموجود في موقف صحيح لا تسلل، بسبب وجود ثلاثة مدافعين من الفريق الأندلسي يقومون بعملية التغطية".

وتابع: "قام كيليان مبابي بإعطاء تمريرة إلى زميله تياغو بيتارش، الذي رفع الكرة نحو جود بيلنغهام، لتصطدم الكرة بساقه وتعود إلى أحد لاعبي ريال بيتيس، الذي قام بإبعادها لكنّها عادت باتجاه إبراهيم دياز الموجود داخل قوس منطقة الجزاء، فأصلح الكرة بقدمه، التي ارتفعت إلى الأعلى، ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى نحو المرمى".

وأوضح: "كان ريكاردو رودريغيز قريباً من إبراهيم دياز، ويده كانت مرفوعة إلى الأعلى بعيداً عن جسمه، وحرك يده إلى الأسفل باتجاه مسار الكرة، ما جعل جسمه أكبر على نحوٍ غير طبيعي، أدّى إلى منع الكرة من المرور، والحكم أمر بمواصلة اللعب، لكن الحكم المساعد رفع رايته بعد انتهاء هجمة ريال مدريد بداعي وجود تسلل غير صحيح على جود بيلنغهام لوجود تغطية واضحة من الظهير الأيمن لريال بيتيس هيكتور بليرين".

وواصل: "الحكم الرئيسي أعلن عن وجود حالة تسلل بناء على راية الحكم المساعد، ولو احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، لتدخلت تقنية الفار في هذه الحالة لإصلاح قرار المساعد، لكن كان من واجب الفار التدخل لوجود لمسة يد على مدافع ريال بيتيس، الذي منع الكرة من المرور، وأعتقد أن هناك ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للفريق الملكي في الدقيقة 22".

وحول صحة هدف ريال بيتيس في الدقيقة 94 من عمر المواجهة، قال الشريف: "حاول فيرلاند ميندي حماية الكرة والسيطرة عليها، عندما تحرك بجسمه باتجاه منافسه أنتوني، وحاول السيطرة على الكرة التي اصطدمت بالأرض وارتفعت باتجاهه، إلّا أن البرازيلي استغل فرصة وجود اليد اليمنى للفرنسي قريبة من صدره، ليقوم بالقبض بيده اليمنى على معصم يد الظهير الأيسر الممدودة، وسحبها باتجاهه إلى الأسفل".

وختم الشريف حديثه: "اختل توازن فيرلاند ميندي، الذي حاول استعادة توازنه بالتحرك باتجاه معاكس لعملية الشد، وهنا قام أنتوني بإفلات يد خصمه، ما أدى إلى سقوط مدافع ريال مدريد، ليستغل نجم ريال بيتيس الفرصة، بعدما أعطى الكرة لزميله هيكتور بيليرين، الذي سجل هدف التعادل، رغم وجود مخالفة شد واضحة ومؤثرة على قدرة الفرنسي على المنافسة على الكرة، والحكم لم تكن لديه زاوية رؤية واضحة، وفي هذه الحالة، كان على تقنية الفار التدخل لوجود خطأ في هذه الحالة، وأعتقد أن هناك مخالفة لصالح مدافع ريال مدريد، قبل تسجيل الفريق الأندلسي لهدف التعادل".