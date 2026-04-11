- تعادل ريال مدريد مع جيرونا 1-1 في مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً، حيث لم تُحتسب ركلة جزاء لمبابي بعد احتكاك طبيعي مع مدافع جيرونا. - في الدقيقة 88، حاول مبابي تهديد مرمى جيرونا، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بعد مراجعة الفيديو، مؤكداً عدم وجود مخالفة. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أوضح أن الاحتكاكات كانت ضمن التنافس الطبيعي على الكرة، ولم تصل لدرجة العرقلة أو الركل، مما يبرر قرارات الحكم.

تعادل ريال مدريد مع جيرونا، مساء الجمعة، بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء شهد بعض الجدل التحكيمي.

وفي الدقيقة التاسعة والستين من اللقاء، انطلق النجم الفرنسي كيليان مبابي داخل منطقة جزاء المنافس متخطياً أحد مدافعي جيرونا في محاولة لصنع فرصة هجومية، قبل أن يتعرض للعرقلة. وحول هذه اللقطة، قال الخبير التحيكيم الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف: "خلال متابعة الكرة، لحق الظهير الأيسر لجيرونا ميغيل غوتييريز بمبابي، حيث حدث احتكاك بين اللاعبين أثناء الجري، تمثل في تلامس بين الفخذ اليمنى للاعب جيرونا والفخذ اليسرى لمبابي، في إطار التنافس الطبيعي على الكرة".

وأردف: "الاحتكاك لم يصل إلى درجة العرقلة أو الركل، بل كان نتيجة التحام جسدي طبيعي أثناء محاولة كل لاعب الوصول إلى الكرة، دون وجود فعل مخالف واضح أو تدخل يستوجب احتساب خطأ. بعد فقدان مبابي فرصة السيطرة على الكرة، سقط داخل منطقة الجزاء في محاولة منه للحصول على ركلة جزاء مستغلاً حالة الاحتكاك التي حدثت بينه وبين المدافع، إلا أن الحكم قرر استمرار اللعب بشكل طبيعي معتبراً أنه لا توجد مخالفة تستوجب احتساب ركلة جزاء، سواء من حيث العرقلة أو الركل، وأن اللقطة لا ترقى إلى مستوى المخالفة التحكيمية".

وفي الدقيقة الثامنة والثمانين، جاءت هجمة لصالح ريال مدريد حيث كانت الكرة بحوزة مبابي الذي تقدم بها داخل منطقة الجزاء في محاولة لتهديد مرمى المنافس. وخلال اللقطة، حاول أحد مدافعي جيرونا إبعاد الكرة، لكنه لم ينجح في ذلك، ليقوم مبابي بتغيير مسار الكرة بباطن قدمه اليمنى، في الوقت الذي تحرك فيه مدافع آخر نحو الكرة من أجل المنافسة عليها. وعنها قال الحكم المونديالي السابق: "أثناء هذا التحرك، ابتعد المدافع عن مبابي، لكنه مدّ ساعد يده اليسرى باتجاهه، حيث لامست يده منطقة أعلى الكتف اليسرى لمبابي، ثم امتدت الملامسة لتصل إلى منتصف الصدر، دون وجود أي حالة شد أو مسك أو استخدام مباشر لليد على الوجه".

وأضاف: "بعد فقدان مبابي الكرة وابتعادها عنه مع وجود مدافعين آخرين، سقط داخل منطقة الجزاء، في محاولة لإيحاء بوجود تدخل غير قانوني أو استخدام لليد على الوجه، وهو ما لم يحدث فعلياً في اللقطة. وبعد مراجعة الحالة، اعتبر الحكم القريب من اللعبة أن لا وجود لمخالفة، وأمر باستئناف اللعب، وهو القرار الذي تأكد لاحقاً بعد تدخل حكم الفيديو المساعد (الفار)، حيث ثبت عدم وجود ركلة جزاء أو خطأ يستوجب الاحتساب، وبالتالي كان قرار الحكم صحيحاً باستمرار اللعب".