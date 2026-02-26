- شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا حالات تحكيمية مثيرة، حيث لم تُحتسب ركلة جزاء لريال مدريد بعد تلامس طبيعي بين فينيسيوس جونيور ونيكولاس أوتامندي، مما جعل قرار الحكم باستمرار اللعب صحيحاً. - أُلغي الهدف الثاني لريال مدريد بسبب تسلل غونزالو غارسيا، حيث كان متقدماً برأس كتفه الأيسر وأعلى ذراعه عن مدافع بنفيكا، مما أدى إلى تدخل تقنية الفار وإلغاء الهدف. - أكد الخبير التحكيمي جمال الشريف صحة قرارات الحكم في الحالتين، مشيراً إلى دقة التحكيم في المباراة.

شهدت المباراة، التي جمعت بين نادي ريال مدريد الإسباني، وضيفه بنفيكا البرتغالي، مساء الأربعاء، ضمن إياب المُلحق المؤهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد الإسباني في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول، بقوله: "الكرة كانت بحوزة فينيسيوس جونيور، الذي كان يتحرك على الحدود الخارجية لمنطقة الجزاء، وقام بتمرير الكرة إلى زميله أرادا غولر، الذي أعاد الكرة مرة أخرى إلى البرازيلي، فدخل الأخير عمق منطقة الجزاء، وقام بعملية التسديد مستخدماً قدمه اليمنى".

وتابع: "في تلك اللحظة قام نيكولاس أوتامندي، بعملية زحلقة ورفع قدمه وساقه اليمنى في محاولة لصد الكرة، التي سددها فينيسيوس جونيور، وكانت هناك مسافة فاصلة بين البرازيلي وانزلاق قائد بنفيكا، وبعد أن سدّد مهاجم ريال مدريد الكرة تابع اندفاعه إلى الأمام، فيما بقي خصمه على الأرض، دون أن يقوم بأي حركة إضافية لعرقلة منافسه، وحدث تلامس لكنه كان طبيعياً، وبالتالي لا وجود لكرة جزاء لصالح الفريق الملكي، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب".

وحول إلغاء الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قال الشريف: "سيطر فينيسيوس جونيور على الكرة في الجهة اليسرى من داخل منطقة جزاء بنفيكا، حيث لعب البرازيلي الكرة إلى وسط منطقة الجزاء، باتجاه زميله فالفيردي، الذي ارتقى ولعب الكرة برأسه إلى الحدود الخارجية لمنطقة المرمى، نحو غونزالو غارسيا، الذي كان في موقف تسلل بتلك اللحظة".

وأردف: "كان غونزالو غارسيا متقدماً برأس كتفه الأيسر وأعلى ذراعه، عن قدم آخر ثاني مدافع لنادي بنفيكا، وهو توماس أراوخو، وقام مهاجم ريال مدريد الموجود في موقف تسلل بعدها، بالتداخل في اللعب، بعدما حاول تسديد الكرة، التي ارتدت من مدافع الفريق البرتغالي، إلى التركي أردا غولر الذي سجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، لكن تقنية الفار، وبعد التحقق أقرت بوجود حالة تسلل، على مهاجم الفريق الملكي، وبالتالي كان القرار النهائي للحكم صحيحاً بإلغاء الهدف".