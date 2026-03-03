ريال مدريد طالب بركلة جزاء ليلة خسارته أمام خيتافي.. الشريف يوضح

- شهدت مباراة ريال مدريد وخيتافي جدلاً تحكيمياً بعد رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، رغم تعرض أنطونيو رودريغر للعرقلة من دومينغوس دوارتي. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن قرار الحكم كان صحيحاً، حيث لم تكن هناك مخالفة تستدعي احتساب ركلة جزاء، مشيراً إلى أن رودريغر حاول استغلال الموقف. - المباراة انتهت بخسارة ريال مدريد بهدف نظيف، مما أثار استياء الجماهير والجهاز الفني بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

شهدت المواجهة التي خسرها نادي ريال مدريد أمام ضيفه خيتافي في ملعب سانتياغو برنابيو بهدف مقابل لا شيء، مساء الاثنين، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات بين جماهير الرياضة، بعدما طالب نجوم الفريق الملكي بركلة جزاء لصالحهم في الشوط الثاني من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة الـ60 من عمر الشوط الثاني، طالب نجوم نادي ريال مدريد الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي، بعدما تعرض الألماني أنطونيو رودريغر إلى العرقلة من قبل مدافع خيتافي، البرتغالي دومينغوس دوارتي، لكن قاضي المواجهة طلب مواصلة اللعب، وسط احتجاجات من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب ألفارو أربيلوا.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف عن رأيه بقوله: "ركلة ركنية لصالح نادي ريال مدريد، وكانت هناك مراقبة لصيقة من قبل مدافع خيتافي دومينغوس دوارتي، الذي كان يركز بشكل كامل على أنطونيو روديغر من دون أن ينظر إلى الكرة، ويده اليمنى على صدر الألماني الذي استغل هذه الحالة".

وتابع: "قام أنطونيو روديغر بعملية مسك ليد منافسه، ومن ثم عندما رفعت الكرة، تحرك إلى حدود منطقة المرمى، وتحرك معه دومينغوس دوارتي في الاتجاه نفسه، وبعدها سقط الألماني على حدود منطقة المرمى في محاولة لجذب منافسه معه، ولا وجود هنا لمخالفة، وقرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، ولا وجود لكرة جزاء لصالح ريال مدريد".