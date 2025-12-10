ريال مدريد ضد السيتي في الأبطال.. الفرصة الأخيرة للمدرب ألونسو 

- يواجه ريال مدريد تحديًا حاسمًا ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث قد تكون هذه المباراة الأخيرة للمدرب تشابي ألونسو الذي يواجه ضغوطًا كبيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإسباني. - خسارة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو وتراجع الفريق في ترتيب "الليغا" زادت من الضغوط على ألونسو، خاصة مع كثرة الإصابات بين اللاعبين، مما دفع إدارة النادي لعقد اجتماع طارئ لمناقشة مستقبله. - صحيفة ماركا أكدت أن مستقبل ألونسو يعتمد على نتيجة مباراة مانشستر سيتي، مع وجود أسماء مرشحة لخلافته، أبرزها زين الدين زيدان.

تُعَدّ مواجهة ريال مدريد لضيفه مانشستر سيتي، الأربعاء، في ملعب سانتياغو برنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، قمة مباريات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لأنها ستكون الامتحان الأخير بالنسبة إلى المدرب تشابي ألونسو، الذي يبدو قريباً من الإقالة، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية.

وتعود أسباب الضغط على المدرب تشابي ألونسو، إلى الخسارة المدوية أمام ضيفه سيلتا فيغو، بهدفين مقابل لا شيء، الأحد الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ما جعل الغريم التاريخي برشلونة يبتعد بفارق أربع نقاط، عقب تربع الفريق الكتالوني على عرش صدارة جدول ترتيب "الليغا"، لكن المشكلة الأساسية التي يعانيها الفريق الملكي، تكمن في كثرة الإصابات التي لاحقت نجومه، خصوصاً في الخط الدفاعي.

ولم يحقق نادي ريال مدريد، تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، سوى انتصار وحيد في آخر خمس مواجهات بالدوري الإسباني، وتعادل ثلاث مرات، وتجرّع مرارة الهزيمة في مناسبة، ما جعله يهدر تسع نقاط كاملة، الأمر الذي دفع إدارة الفريق الملكي إلى عقد اجتماع طارئ، من أجل حسم مصير المدير الفني، الذي يبدو أنه سيتعرض للإقالة، حال خسارته أمام مانشستر سيتي، في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاجتماع الذي قاده رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، مع فريق عمله استمر عدة ساعات، وجرى نقاش مسألة بقاء المدرب تشابي ألونسو في منصبه، بسبب النتائج الكارثية للفريق الملكي في "الليغا"، بالإضافة إلى معرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت عدداً من النجوم يعانون الإصابات، خصوصاً بعد الإصابة الأخيرة للمدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو.

وحصل رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، على تقرير مفصل عن أسباب سوء العلاقة بين المدرب تشابي ألونسو وعدد من النجوم، ليتقرر أن المواجهة ضد مانشستر سيتي في أبطال أوروبا ستكون الحاسمة في مستقبل المدير الفني، الذي يبدو أن الإقالة في انتظاره مباشرة حال خسارة الفريق الملكي، خصوصاً أنه وُضع عدد من الأسماء المرشحة، أبرزها الأسطورة الفرنسية، زين الدين زيدان.