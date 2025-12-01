ريال مدريد حُرم من ركلة جزاء والشريف يكشف بالدليل

تعادل ريال مدريد مع مُضيفه جيرونا، مساء الأحد، في الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم بنتيجة (1ـ1)، ليتراجع ثانياً في الترتيب، وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً واسعاً، وخاصة من قبل النادي الملكي الذي طالب بالحصول على ركلتي جزاء، إضافة إلى الركلة التي سجل منها نجمه كيليان مبابي هدف التعادل.

وألغى الحكم هدفاً سجله ريال مدريد عبر مبابي في نهاية الشوط الأول، وقال خبير التحكيم في "العربي الجديد" جمال الشريف عن الحالة: "في الدقيقة الـ42، سيطر مبابي على الكرة وسط عددٍ من المدافعين، ولكن أثناء المنافسة مع المدافع رنكون، فقد جزءاً من توازنه فمالت يده باتجاه الكرة ولمستها وتواصل اللعب وسجل هدفاً، ولكن تقنية "الفار" تدخلت واستدعت الحكم لمشاهدة لمسة اليد عند التنافس على الكرة، وإلغاء الهدف كان قراراً صحيحاً، سواء كان اللمس متعمداً أو عرضياً".

وطالب مبابي بركلة جزاء في نهاية الشوط الأول، ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب، وقال الشريف عن الحالة: "ركلة جزاء صحيحة غير مُحتسبة لفريق ريال مدريد وذلك بعد عرقلة واضحة من الخلف من مدافع جيرونا مورينو بساقه اليسرى على قدم مبابي عندما كان الأخير يُحاول مغادرة منطقة الجزاء قصد تخطي المدافع الذي كان يلاحقه، الحكم أمر باستمرار اللعب ولكن في الإعادة كان واضحاً وجود إعاقة على خط منطقة الجزاء، وكان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء ولم تتدخل تقنية "الفار" لإيضاحها".

وطالب ريال مدريد بركلة جزاء أخرى في نهاية اللقاء، ولكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب، وقال الحكم المونديالي عن الحالة: "سيطر رودريغو على الكرة وتقدّم إلى داخل منطقة الجزاء، وعندما قابل المدافع جويل روكا، حوّل الكرة بيسراه عن المدافع وحاول التقدم، وهنا مدّ روكا قدمه اليمنى للمنافسة على الكرة فلم يصل إليها، وفي هذه اللحظة حصل تلامس طفيف وأبعد المدافع قدمه إلى الخلف عند التلامس لتفادي المخالفة، ولكن رودريغو فضل السقوط داخل منطقة الجزاء للحصول على ركلة جزاء، وأمر الحكم باستمرار اللعب وقراره كان صحيحاً، لأن اللمس لم يبلغ مخالفة العرقلة ولم يؤثر بقدرة رودريغو على المتابعة".