ريال مدريد حُرم من ركلة جزاء في "الكلاسيكو".. الشريف يؤكد بالدليل

- شهدت مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد حالات تحكيمية مثيرة للجدل، حيث لم تُحتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 52، رغم تعرض جود بيلنغهام لإصابة داخل منطقة الجزاء بسبب تصرف متهور من مدافع برشلونة إريك غارسيا. - الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد أن ريال مدريد حُرم من ركلة جزاء صحيحة، وأن الحكم استعان بتقنية الفار دون اتخاذ القرار المناسب، مما أثار استياء جماهير الفريق الملكي. - أُلغي هدف لريال مدريد في الدقيقة 63 بسبب تسلل جود بيلنغهام، حيث كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع، واعتُبر قرار الحكم المساعد برفع الراية صحيحاً.

شهدت مواجهة "الكلاسيكو"، التي انتصر فيها برشلونة على ضيفه ريال مدريد في ملعب كامب نو، بهدفين مقابل لا شيء، مساء الأحد، ضمن منافسات "الليغا"، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة، حول صحة قرارات الحكم أليخاندرو هيرنانديز.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، حول سبب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "رفعت الكرة باتجاه جود بيلنغهام الموجود على حدود منطقة الجزاء، وتحرك للسيطرة على الكرة بقدمه اليسرى، لكنه أخفق لتصطدم الكرة داخل منطقة الجزاء في الأرض وأصبحت في الأعلى".

وتابع: "أصبحت الكرة في مجال تنافس بين جود بيلنغهام وإريك غارسيا، الذي كانت الكرة أقرب إليه، لكنه تحرك للسيطرة عليها، عبر تحريك ساعده ومرفقه الأيمن إلى أعلى ونحو وجه نجم ريال مدريد، الذي تعرض للإصابة في وجهه وسقط على الأرض داخل منطقة الجزاء، والحكم أمر بمواصلة اللعب، وعند أول توقف أعتقد أن الحكم استعان بحجرة الفار، التي قامت بعملية التحقق، لكن برأيي أن هناك مخالفة على مدافع برشلونة بسبب تصرفه المتهور".

كرة عالمية جمال الشريف يشرح الحالة التحكيمية المثيرة في مباراة أرسنال وويستهام

وأوضح الشريف أن "الحكم لم يتخذ قراراً باحتساب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد، الذي تلقى نجمه جود بيلنغهام العلاج خارج الملعب، لكن عند عودته دخل بشكل مباشر، ليحصل على إنذار مستحق، لأنه كان عليه الدخول من منتصف الملعب، وبعد استئناف اللعب وبإشارة من الحكم، لكن بالنهاية ريال مدريد حرم من ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني".

وحول إلغاء هدف ريال مدريد في الدقيقة 63، أجاب الشريف: "حصل الفريق الملكي على ركلة ركنية، لكن لاعبي برشلونة استطاعوا قطعها إلى خارج منطقة الجزاء، لتصل إلى إبراهيم دياز، الذي رفعها إلى عمق منطقة الجزاء، وكان هناك أكثر من لاعب في ريال مدريد بموقف تسلل، ومنهم جود بيلنغهام، الذي كان متقدماً عن آخر ثاني مدافع، وهو جواو كانسيلو، والإنكليزي سجل هدفاً غير شرعي، وقرار الحكم المساعد برفع رايته كان صحيحاً".