ريال مدريد تعرّض لظلم تحكيمي أمام بنفيكا؟ جمال الشريف يشرح

شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي ريال مدريد الإسباني، ومضيفه فريق بنفيكا البرتغالي، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حالة تحكيمية أثارت الكثير من التساؤلات حول صحتها.

واحتج نجوم نادي ريال مدريد، على قرار الحكم الإيطالي، دافيدي ماسا (44 عاماً)، الذي احتسب ركلة جزاء لصالح بنفيكا في الدقيقة الثالثة من عمر الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول، بعدما تعرّض الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي للعرقلة من قبل الفرنسي أوريلين تشواميني داخل منطقة الجزاء، لينجح صاحب الأرض من الاستفادة منها، ويسجل هدفه الثاني في شباك الفريق الملكي.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، عن رأيه بقوله: "حصل بنفيكا على ركلة ركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب البدل الضائع، وتحرّك بشكل بطيء، نيكولاس أوتامندي، باتجاه منافسه أوريلين تشواميني، وأصبح قريباً منه للغاية، لكن عندما لُعبت الكرة حاول الأرجنتيني الابتعاد عن الفرنسي، في محاولة للمنافسة ولعب الكرة، وكانت هناك عملية مسك باليد اليسرى من قميص أوتامندي، إلا أن لاعب ريال مدريد عندما ابتعد عنه خصمه، تحرّك معه بنفس الاتجاه وبنفس السرعة".

وتابع الحكم المونديالي السابق: "لم يكن هذا المسك مؤثراً أو معطلاً أو مؤخراً عن المنافسة على الكرة أو لعبها، وأوتامندي عندما شعر بعدم قدرته على المنافسة والذهاب باتجاه الكرة المرفوعة، قام بعملية سقوط مبالغ فيه داخل منطقة الجزاء، سعياً للحصول على ركلة الجزاء، والحكم اتخذ قراره باحتساب ركلة جزاء، لكن القرار لم يكن صحيحاً، لأن المسك يجب أن يكون مؤثراً، والتأثير يجب أن يكون من خلاله اللاعب الذي قام بعملية المسك بإيقاف خصمه أو تعطيله أو تأخيره، وهذا لم يحصل، وبالتالي قرار الحكم كان خاطئاً، لعدم وجود مسك مؤثر يوجب احتساب ركلة جزاء ضد ريال مدريد الإسباني".