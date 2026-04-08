تعرّض نادي ريال مدريد لانتقادات واسعة، عقب خسارته أمام بايرن ميونخ بنتيجة (1-2) مساء يوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في مباراة كشفت مجددًا عن مشاكل دفاعية مقلقة داخل الفريق الملكي. وجاءت الخسارة، التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو، نتيجة أخطاء دفاعية واضحة، رغم الأداء الهجومي المقبول من جانب الفريق الإسباني، الذي نجح في تقليص الفارق عبر هدف للنجم كيليان مبابي، ليبقي آمال التأهل قائمة قبل مواجهة الإياب في ألمانيا.

وسلّطت وسائل الإعلام الضوء على الانتقادات القوية التي طاولت بعض اللاعبين، من بينها ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، خاصة على المستوى الدفاعي، حيث عبّر النجم الإنكليزي السابق روي كين عن استيائه الشديد من الأداء، قائلاً: "لقد سئمت، إنها نفس القصة في كل مباراة كبيرة. الجميع يتحدث عن جودة التمرير، لكن ماذا عن الأساسيات؟ الدفاع"، وأضاف أن الأخطاء الدفاعية بهذا المستوى غير مقبولة في بطولة بحجم دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أن التراخي والتركيز الضعيف كلّفا الفريق أهدافًا حاسمة.

ورغم تقليص الفارق، يجد ريال مدريد نفسه أمام تحدٍ صعب في لقاء الإياب، حيث سيكون مطالبًا بتصحيح أخطائه الدفاعية إذا ما أراد قلب الطاولة والتأهل إلى نصف النهائي. وتأتي هذه الانتقادات في وقت حساس من الموسم، ما يزيد الضغط على الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا لإيجاد حلول سريعة تعيد التوازن للفريق في المواعيد الكبرى.

وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد لم يكن سيئًا هجوميًا، بل خلق فرصًا ونجح في التسجيل عبر كيليان مبابي، لكن ما دمّر حظوظه هو تكرار الأخطاء الدفاعية، التي سمحت للفريق الألماني بفرض تقدمه مبكرًا. هذا التناقض (هجوم جيد مقابل دفاع هش) يعكس خللًا هيكليًا في توازن الفريق، حيث يعتمد المدرب ألفارو أربيلوا بشكل كبير على الحلول الفردية في الأمام، مقابل ضعف واضح في التنظيم الخلفي.