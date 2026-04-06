ريال مدريد تحت الضغط... دوري الأبطال يُحدد مصير أربيلوا

- تعرض ألفارو أربيلوا لانتقادات حادة بعد خسارة ريال مدريد أمام مايوركا، مما زاد من صعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني وأثار قلق الإدارة بشأن قراراته التكتيكية. - أثارت التشكيلة والغياب المفاجئ للاعبين الأساسيين استغراب الجميع، واعتبرها البعض خطأ استراتيجياً أثر على الأداء العام للفريق، مما دفع فلورنتينو بيريز للتعبير عن انزعاجه. - يركز ريال مدريد جهوده على دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر التأهل للنهائي المبرر الوحيد لاستمرار أربيلوا، مع دراسة خيارات جديدة للمدرب في حال عدم تحقيق التوقعات.

تعرض ألفارو أربيلوا (43 عاماً) لانتقادات شديدة بعد هزيمة ريال مدريد أمام مايوركا (2-1)، السبت الماضي، في مباراة زادت من صعوبة صراع الفريق على لقب الدوري الإسباني، ووضعت إدارة النادي في حالة قلق كبيرة حول قرارات المدير الفني التكتيكية، في لحظة حاسمة من الموسم.

واعتُبرت المباراة ضد مايوركا نقطة فاصلة لأربيلوا، إذ أثارت التشكيلة والغياب المفاجئ للاعبين الأساسيين استغراب الجميع، واعتبرها البعض خطأ استراتيجياً كلف الفريق خسارة نقاط مهمة. ويرى النادي أن هذا النوع من التناوب على اللاعبين كان متكرراً طوال الموسم، وأثر بشكل مباشر على الأداء العام للفريق. وبين تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، أمس الأحد، فقد أبدى رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز انزعاجه من إدارة أربيلوا لبعض اللقاءات، والتذبذب وعدم الاتساق في نتائج الفريق، خصوصاً في المباريات التي كانت تتطلب بصمة قوية، وأكد النادي أن النتائج في دوري أبطال أوروبا ستكون المعيار الحاسم لتحديد مستقبل المدرب.

وأصبح هامش الخطأ ضئيلاً لأربيلوا، حيث يركز ريال مدريد كل جهوده على أوروبا، مع مواجهة منافسين من أعلى مستوى. ويعتقد النادي أن التأهل إلى النهائي سيكون المبرر الوحيد لاستمرار أربيلوا على مقاعد التدريب، وأي سيناريو آخر قد يؤدي إلى تغييرات في الصيف المقبل. وجعلت الخسارة في مايوركا الفارق مع برشلونة شبه مستحيل (الفارق سبع نقاط)، ما أعطى شعوراً بضياع الفرصة في صفوف الفريق الأبيض. وفي ظل هذه الأجواء، بدأ ريال مدريد دراسة خيارات جديدة للمدرب في الموسم المقبل، حيث لم يعد اسم أربيلوا محصناً، وشملت القائمة مدربين دوليين ذوي خبرة قادرين على إدارة فرق كبيرة، مع استعداد النادي للتحرك بسرعة، إذا لم يحقق المشروع الحالي توقعاته.