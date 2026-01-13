ريال مدريد بعد ألونسو.. رسالة وداع وحصة تدريبية من دون مبابي

- بدأ ريال مدريد عهده الجديد تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا بعد إقالة تشابي ألونسو عقب خسارة كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة. تولى أربيلوا تدريب الفريق الرديف وبدأ مهامه بتحضير الفريق لمواجهة ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا. - شهدت التدريبات عودة أنطونيو بينتوس للإعداد البدني، بينما غاب المهاجم كيليان مبابي دون توضيح السبب، رغم مشاركته مؤخراً في نهائي السوبر. - ودّع ألونسو ريال مدريد برسالة مؤثرة عبر إنستغرام، شاكراً الإدارة واللاعبين والجماهير على الدعم والثقة خلال فترة تدريبه.

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني عهده الجديد بقيادة المدرب الجديد، ألفارو أربيلوا، بعد يوم واحد من مغادرة المدرب الإسباني، تشابي ألونسو، الذي أُقيل من منصبه بعد خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني أمام نادي برشلونة (2-3)، أول أمس الأحد.

وبدأ الإسباني ألفارو أربيلوا، اليوم الثلاثاء، يومه الأول مدرباً لفريق ريال مدريد، بعد قرار مجلس إدارة النادي إقالة ألونسو، وتعيين مدرب الفريق الرديف بدلاً منه، حيث قدّم نفسه للاعبين قبل أن يقود الحصة التدريبية للإعداد لزيارة ألباسيتي في الدور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا. ووصل أربيلوا إلى المدينة الرياضية لريال مدريد في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، إلا أنّ الحصة التدريبية الوحيدة التي سيستعد بها الفريق لدور الـ16 من كأس ملك إسبانيا بدأت متأخرة 30 دقيقة بسبب تقديم المدرب الجديد للاعبين في غرفة الملابس قبل النزول إلى أرض الملعب.

وإلى جانب أربيلوا، الذي كان وجهه جاداً للغاية طوال الوقت وهو يراقب لاعبيه أثناء تمارين الإحماء والتدريبات الأولية، كانت عودة أنطونيو بينتوس إلى مسؤولية الإعداد البدني للاعبي كرة القدم من أبرز اللقطات. وبقي المدرب الإيطالي، الذي تم استبعاده من الفريق الأول منذ وصول ألونسو للمشاركة في كأس العالم للأندية التي اختتم بها ريال مدريد الموسم الماضي، مع النادي كمشرف على جميع الفرق ولكن بعيداً عن أرض الملعب، لكنه عاد إلى منصبه السابق اليوم.

وغاب عن أول حصة تدريبية لنادي ريال مدريد مع المدرب الجديد، أربيلوا، المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، من دون الكشف عن سبب الغياب، خصوصاً أنه عاد مؤخراً من الإصابة وشارك في الدقائق الأخيرة من مواجهة فريقه أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، ولكن النادي الملكي لم يذكر إن كان الفرنسي تعرض لإصابة جديدة أو شعر بانزعاج بسيط غاب على إثره عن الحصة التدريبية الأولى للمدرب الجديد.

في المقابل، ودّع ألونسو فريقه السابق ريال مدريد برسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكر فيها إدارة النادي الملكي واللاعبين على كل الثقة خلال فترة تدريبه، كما وشكر جمهور النادي على المحبة الكبيرة التي أظهرها. وكتب ألونسو عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، برفقة صورتين له وهو يدرب الفريق: "انتهى هذا الفصل من مسيرتي المهنية، ولم تسر الأمور كما كنا نأمل. كان تدريب ريال مدريد شرفاً ومسؤولية كبيرين. أشكر النادي واللاعبين، وقبل كل شيء، أشكر الجماهير على ثقتها ودعمها. أغادر بكل احترام وامتنان وفخر بما قدمته".