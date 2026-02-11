ريال مدريد بطل مواقف إنسانية مع نجومه بشهادة للتاريخ

- تعرض مارك كوكالون لإصابة خطيرة أنهت مسيرته الكروية، لكن ريال مدريد جدد عقده مع أديداس وقدم له الدعم اللازم، مما يعكس القيم الإنسانية للنادي. - في صيف 2023، كرم ريال مدريد مهاجمه خوسيلو بعد دوره في التتويج بدوري الأبطال، بتفعيل شرط شراء عقده لتسهيل انتقاله إلى الغرافة القطري، مما يظهر احترام النادي لرغبات لاعبيه. - دعم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضد العنصرية بعد حادثة ملعب فالنسيا، باتخاذ قرارات حازمة، مما يعكس التزام النادي بمكافحة العنصرية ودعم لاعبيه.

يحتفظ تاريخ ريال مدريد الإسباني، بمواقف إنسانية كان بطلها النادي الملكي، الذي كان في مساندة عديد اللاعبين، مثل قصة لاعبه السابق، مارك كوكالون، فقد توقفت مسيرة خريج أكاديمية ريال مدريد للشباب، فجأة بسبب إصابة خطيرة في الركبة، وذلك في سن السادسة عشرة فقط. وبدأ كوكالون التدريب مع نجوم الفريق الأول، تحت إشراف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان آنذاك. وبعد بضعة أشهر، انقلبت الأمور رأسًا على عقب. وبدأت القصة بمباراة في دوري الشباب، بعد اصطدام تعرض له خلال مباراة ضد سلتيك، وسقط كوكالون بشكل خاطئ على ركبته، وجاءت نتيجة التشخيص صادمة: تمزق في الرباط. وتحولت الجراحة اللاحقة إلى كابوس مع ظهور عدوى بكتيرية، مما جعل عودته إلى أعلى المستويات مستحيلة.

وروى كوكالون قصته لصحيفة "بوست يونايتد" القصة قائلاً: "عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، استدعاني الفريق الأول لريال مدريد للتدريب، لم أصدق ذلك. في الليلة السابقة، لم أستطع النوم. ساعدني إيسكو على تهدئة أعصابي وكان له أثر كبير عليّ. كان الإيقاع سريعًا للغاية. أتذكر تلك التدريبات كأنها حلم، سأرويها لأبنائي. كان اللاعبون يهتمون كثيرًا باللاعبين الشباب في الفريق الرديف".

وتابع: "كنت أعلم أنني لن ألعب مجددًا، كانت فترة ما بعد ذلك أصعب بكثير، تتوالى العمليات الجراحية، وتتلاشى الآمال، ولم تعد الأولوية حتى لكرة القدم، بل مجرد العودة إلى حياة طبيعية. خلال العملية الأخيرة التي أجروها لركبتي، وهي الخامسة، كنت أكافح من أجل أن أتمكن من المشي وثني ركبتي مجددًا، وليس من أجل لعب كرة القدم مجددًا". "كنت أعلم مسبقًا أنني لن ألعب مجددًا". ورغم هذه النكسة، يروي اللاعب كيف دعمه نادي ريال مدريد ولم يتخلّ عنه أبدًا خلال فترة تأهيله: "جدد ريال مدريد وأديداس عقدي رغم إصابتي ومعرفتهم المسبقة بأنني لن أتمكن من لعب كرة القدم مجددًا. لقد كانوا في غاية اللطف معي. لقد تصرفوا كما يليق بهم، فهم أفضل نادٍ في العالم. سأظل ممتنًّا لفريق ريال مدريد إلى الأبد لعدم تخلّيهم عني. خلال هذه الفترة، ساعدني كاناليس كثيرًا أيضًا. عرّفني عليه أربيلوا، وأنا ممتنٌّ له جدًّا. أتمنى له كل التوفيق".

وفي صيف 2023، قرّر ريال مدريد تكريم مهاجمه خوسيلو، الذي انضمّ إلى الفريق معاراً من إسبانيول برشلونة، بعد أن لعب دوراً كبيراً في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا، وقرّر تفعيل شرط شراء العقد من إسبانيول بقيمة 1.5 مليون يورو، حتى يُسهل انضمام اللاعب إلى الغرافة القطري، ذلك أنه في حال عاد اللاعب إلى النادي الكتالوني، لم يكن من المؤكد أن يوافق على رحيله إلى الغرافة إلا بمقابل مالي كبير، وفق ما كشفه خلال تلك الفترة موقع فوت ميركاتو الفرنسي، وهذا التصرف جلب الاحترام لفريق ريال مدريد الذي لم يحرم اللاعب من فرصة اللعب في الدوري القطري.

كما وقفت إدارة ريال مدريد مع عديد اللاعبين خلال مرورهم بفترات صعبة، مثل دعم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، خلال تعرضه لانتهاكات عنصرية في بعض المباريات من الدوري الإسباني، وساندته باستمرار، خاصة بعد الحادثة التي كان ضحيتها في ملعب فالنسيا في عام 2023، حيث اتخذ النادي قرارات قوية لمساندة الهداف البرازيلي.