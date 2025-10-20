- شهدت مباراة ريال مدريد وخيتافي حالات تحكيمية مثيرة، أبرزها طرد لاعب خيتافي، آلان نيوم، بعد تدخل عنيف على فينيسيوس جونيور، حيث أشار الحكم الرابع إلى ضرورة إشهار البطاقة الحمراء مباشرة بسبب السلوك المشين. - سجل كيليان مبابي هدف الانتصار لريال مدريد في الدقائق الأخيرة، وسط شكوك حول وجود تسلل، لكن الخبير التحكيمي جمال الشريف أكد صحة الهدف لوجود تغطية من مدافع خيتافي. - تحقق من غرفة الفار أكد صحة قرار الحكم المساعد وشرعية هدف مبابي، مما منح ريال مدريد الفوز بهدف يتيم.

شهدت مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم، حالات تحكيمية مثيرة للجدل، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد، كان أبرزها هدف الانتصار الذي سجله الفرنسي كيليان مبابي في الدقائق الأخيرة من عمر المواجهة، التي انتهت لمصلحة "الملكي" بهدف يتيم.

وطرد لاعب خيتافي، الفرنسي آلان نيوم، بعد دخوله بثوانٍ، إثر تدخل عنيف على البرازيلي فينيسيوس جونيور، وعن هذه الحالة قال الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد" جمال الشريف: "في الدقيقة السابعة والسبعين، كانت الكرة في حوزة لاعبي ريال مدريد قرب منطقتهم الدفاعية، وحاول فينيسيوس جونيور عند منتصف الميدان التخلص من رقابة لاعب خيتافي، آلان نيوم، الذي كان يراقبه بشكل لصيق. حاول فينيسيوس الهروب من الرقابة ليكون جاهزاً أو ليُحضّر نفسه لاستقبال تمريرة من زملائه، إلا أن لاعب خيتافي استخدم يده اليمنى على وجه فينيسيوس، ما أدى إلى سقوط اللاعب على أرض الملعب".

وأردف الحكم المونديالي السابق: "كان الحكم الرابع قريباً جداً من موقع الحادثة، حيث كان خارج حدود الملعب وعلى مقربة من مكان المخالفة، ليشير مباشرة إلى حكم الساحة بضرورة إشهار البطاقة الحمراء المباشرة لوجود سلوك مشين من قبل اللاعب. ويُعد استخدام اليد أو الذراع على رأس أو وجه لاعب منافس دون وجود منافسة حقيقية على الكرة سلوكاً مشيناً يستوجب الطرد المباشر وفقاً لقوانين اللعبة. وبناءً على ذلك، جاء قرار الحكم صحيحاً عندما أشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب المخالف، تقديراً لخطورة التصرف الذي ارتكبه".

وبعد دقائق قليلة، سجّل ريال مدريد هدف الانتصار عبر نجمه الفرنسي كيليان مبابي، في لقطة شابها بعض الشك بداعي وجود تسلل على الأخير، وعنها قال الشريف: "وصلت الكرة إلى (أردا) غولر ومرّرها إلى مبابي، الذي كان في موقف صحيح لا تسلل فيه، لوجود تغطية من قلب دفاع خيتافي، (دومينغوس) دوارتي، الذي كانت قدمه اليسرى أقرب إلى خط مرماه من القدم اليسرى لمبابي". وأردف: "قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب، وبالتأكيد حصل تحقق من حجرة الفار، التي أكدت صحة قرار الحكم المساعد، وشرعية هدف مبابي".