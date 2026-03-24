ريال مدريد ارتكب خطأ جسيماً بفحص ركبة مبابي السليمة بدل المصابة

- ارتكب الجهاز الطبي لريال مدريد خطأً فادحاً بفحص ركبة مبابي السليمة بدلاً من المصابة، مما أدى إلى تأخير عودته للمباريات، وأثار جدلاً واسعاً في إسبانيا. - استشار مبابي الطبيب الفرنسي بيرتراند سونيري-كوتيه، الذي أكد سوء تشخيص ريال مدريد، واقترح برنامجاً لتقوية العضلات لتجنب الجراحة، مما ساعد مبابي على التعافي. - فصل ريال مدريد طاقمه الطبي بعد الحادثة، حيث اعتبر التشخيص الخاطئ لإصابة مبابي السبب الرئيسي، رغم كثرة الإصابات في الفريق.

ارتكب الجهاز الطبي في فريق ريال مدريد الإسباني خطأ في التعامل مع إصابة النجم الفرنسي كليان مبابي بعدما أكد راديو كوبي الإسباني، اليوم الثلاثاء، الخبر الذي نشره موقع أر.أم.سي الفرنسي مساء أمس الاثنين، والذي كشف أن الجهاز الطبي فحص ركبة مبابي السليمة بدل المصابة، ولهذا فقد تأخرت عودة المهاجم إلى أجواء المباريات، ليظهر في" ديربي" مدريد يوم الأحد الماضي وشارك في نهاية المباراة التي حسمها فريقه بنتيجة (3ـ2).

وقال الصحافي الفرنسي دانيال ريولو أمس الاثنين: "لقد جاء (مبابي) لمقابلة أحد أبرز أخصائيي الركبة في فرنسا، وفي الوقت نفسه، نعلم أنّه تم تشخيص حالته بشكل خاطئ في مدريد، إذ من الواضح أنه لم يكن راضياً عن ذلك، بل كان غاضباً، لقد جاء لاستشارة طبيب (في فرنسا) والذي قرر على ما يبدو أن العملية التي أُجريت في مدريد لم تكن صحيحة". وأثار الخبر جدلاً واسعاً في إسبانيا، وقد اهتمت الصحف بهذه المعلومة ليتمّ تأكيدها لاحقاً ويتضح أن الجهاز الطبي في النادي الملكي ارتكب الخطأ.

وبحسب ريولو، قام ريال مدريد بفصل طاقمه الطبي فوراً بعد الحادثة، وأضاف: "من الغريب حقاً أن يقوم نادٍ بحجم ريال مدريد بفصل طاقمه الطبي في يناير/كانون الثاني، على ما أعتقد. قيل لنا إن السبب هو كثرة الإصابات في ريال مدريد. أستطيع القول إن السبب هو التشخيص الكارثي لإصابة ركبة مبابي، بل أسوأ من الكارثي لأنه كان خطأً فادحاً. ولهذا السبب قاموا بفصل الجميع، بسبب سلسلة الإصابات، ولكن السبب الرئيسي هو إصابة مبابي".

وقد استشار كيليان مبابي الطبيب بيرتراند سونيري-كوتيه، الذي أكد أن الطاقم الطبي لفريق ريال مدريد "أدى عمله بشكل سيئ" واقترح برنامجاً لتقوية العضلات سمح له بتجنب الجراحة والتعافي. كما كشف الصحافي الإسباني ميغيل أنخيل دياز أن ريال مدريد أخطأ في تشخيص الركبة في البداية، فبدلاً من فحص ركبة مبابي اليسرى فحصوا ركبته اليمنى"، ولذلك اعتبرت الصحافة الإسبانية أن الميرنغي ارتكب خطأ جسيماً.

وتحدث مهاجم ريال مدريد بنفسه عن إقامته في باريس لتلقي العلاج من إصابته. وأوضح: "الركبة؟ إنها بخير تماماً، أعلم أن هناك الكثير من التكهنات والكثير من الأقاويل، لكنها غير صحيحة. هذه هي حياة الرياضيين المحترفين والشخصيات العامة، يمكنك قول أي شيء دون التحقق منه، ولا يهم، فليس له أي عواقب.. لقد اعتدت على ذلك. لكنني بخير، لقد تعافيت تماماً، كنت محظوظاً بالحصول على التشخيص الصحيح عند عودتي إلى باريس، وتمكنا معاً من وضع أفضل خطة للعودة إلى أفضل مستوى لي، ولأكون جاهزاً تماماً لنهاية الموسم مع ريال مدريد وفي كأس العالم".