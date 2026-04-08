شهدت المواجهة التي جمعت بين نادي ريال مدريد الإسباني وضيفه بايرن ميونخ الألماني، مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عدداً من الحالات التحكيمية، التي أثارت التساؤلات بين جماهير الرياضة.

وكشف الخبير التحكيمي الخاص بـ"العربي الجديد"، جمال الشريف، رأيه حول صحة هدف بايرن ميونخ الثاني ضد ريال مدريد الإسباني في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، بقوله: "كانت الكرة أقرب إلى ألفارو كاريراس، لكن ألكسندر بافلوفيتش استطاع أن يتقدم مسرعاً، ويضع باطن قدمه اليمنى ويستحوذ على الكرة، التي ابتعدت عن نجم الفريق الملكي".

وتابع: "مرر ألكسندر بافلوفيتش إلى زميله مايكل أوليز، الذي تقدم لحدود منطقة الجزاء، وأعطاها لزميله هاري كين، الذي سجل الهدف الثاني لمصلحة بايرن ميونخ في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ولا وجود هناك لمخالفة على ألكسندر بافلوفيتش، وألفارو كاريراس فقد السيطرة على الكرة، وعندما استحوذ عليها منافسه سقط على الأرض، والحكم الإنكليزي مايكل أوليفر كان قريباً من اللعب، وقراره باستمرار اللعب كان صحيحاً، وهدف بايرن ميونخ ضد ريال مدريد كان صحيحاً".

وحول مُطالبة نجوم ريال مدريد بضربة جزاء في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، قال الشريف: "كانت الكرة بحوزة فينيسيوس جونيور، الذي تقدم من جانب منطقة الجزاء إلى عمقها، وكان ملاحقاً من دايوت أوباميكانو، الذي حاول السعي للمنافسة على الكرة أمام خصمه البرازيلي، الذي اقترب من منقطة المرمى".

وأضاف: "حاول فينيسيوس جونيور تمرير الكرة نحو زميله كيليان مبابي، لكنها كانت ضعيفة، الأمر الذي جعل البرازيلي يسقط قرب منطقة المرمى، بعدما سعى إلى الاحتكاك بالساق الممدودة لمدافع بايرن ميونخ، الذي لم يرتكب أي مخالفة، والحكم القريب من اللعب، كان قراره صحيحاً باستمرار اللعب وعدم وجود ركلة جزاء لمصلحة الفريق الملكي".

وعن ركلة الجزاء، التي طالب بها بايرن ميونخ في الوقت البدل الضائع من عمر الشوط الثاني في المباراة، ختم الشريف حديثه: "رفعت الكرة إلى داخل منطقة جزاء ريال مدريد، نحو مايكل أوليز، الذي ارتقى إلى الكرة في محاولة الحصول عليها بصدره، لكن مسار الكرة الذي ابتعد عنه قليلاً دفعه إلى التحرك بالهواء من مكانه باتجاه الوصول للكرة بالتوقيت الصحيح، إلا أن حركته بالهواء أدت إلى اصطدام ظهره بالكتف اليسرى لألفارو كاريراس، الذي لم يقم بأي حالة لدفع منافسه، وحصل اصطدام بينهما، ولا وجود لمخالفة ركلة جزاء في هذه الحالة، وقرار الحكم باستمرار اللعب كان صحيحاً".