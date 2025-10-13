ريال مدريد أغلى نادٍ في العالم.. وهذه قيمته الحقيقية

يُعد ريال مدريد الإسباني أغلى نادٍ في العالم، بعدما بلغت قيمته الحقيقة نحو ستة مليارات يورو، بزيادة 36% على قيمة غريمه التاريخي برشلونة (4.4 مليارات يورو)، فيما يكمل ليفربول قائمة الفرق الثلاثة الأولى، بقيمة مؤسسية تبلغ 4.26 مليارات يورو.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الاثنين، أن ريال مدريد يتربّع على عرش صدارة أغلى نادٍ في العالم، بعدما واصل تمركزه في المرتبة الأولى، فيما حلّ خلفه برشلونة ثانياً وليفربول ثالثاً، لكن في المرتبة الرابعة كانت المفاجأة بوجود بايرن ميونخ الألماني، الذي تقدر قيمته بنحو 4.205 مليارات يورو، متفوقاً على صاحب المركز الخامس أرسنال الإنكليزي (4.028 مليارات يورو).

وأوضحت أن باريس سان جيرمان الفرنسي جاء في المركز السادس بقائمة أغلى الأندية في العالم، بواقع 4.003 مليارات يورو، فيما حل مانشستر يونايتد الإنكليزي سابعاً (3.671 مليارات يورو)، يليه مواطنه مانشستر سيتي بقيمة 3.518 مليارات يورو، ويكمل القائمة تشلسي (2.94 مليار)، ويوفنتوس الإيطالي (1.628 مليار يورو).

وتابعت أن قيمة نادي ريال مدريد الحقيقية تأتي من اعتباره أحد الفرق المدرجة في البورصة، ويعد مثل الشركات، إذ تقوم الشركات بتحليل مضاعفات قيمته مقارنة بالإيرادات، وبدلاً من الاعتماد على التدفقات النقدية، يتم اختيار هذه الطريقة نظراً لتراكم خسائر تشغيلية كبيرة على العديد من الأندية الأوروبية، والتي ستبلغ قيمتها الإجمالي نحو 300 مليون يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى نادي ريال مدريد يعتبر أغلى العلامات التجارية في عالم كرة القدم، إذ بلغت قيمتها 1.921 مليار يورو، فيما صعد برشلونة هذا العام في التصنيف، مسجلاً نمواً بنسبة 11%، ليصل إلى 1.713 مليار يورو، ما يعني أن الأندية الإسبانية تحتل المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي، للمرة الأولى منذ عام 2021.