ريال بيتيس ينافس فياريال على صفقة النجم أوناحي

- عز الدين أوناحي يبرز كأحد مفاجآت الدوري الإسباني مع جيرونا، حيث أثبت موهبته وأصبح عنصراً حاسماً في خط الوسط بفضل استمراريته وقدرته على الربط بين الخطوط وكسر الدفاعات. - فياريال أبدى اهتماماً كبيراً بأوناحي، مقدماً عرضاً بقيمة 20 مليون يورو لتعزيز خط وسطه، لكن ريال بيتيس دخل على خط المفاوضات، معجباً بجودة اللاعب الفنية وذكائه التكتيكي. - المدرب مانويل بيليغريني يقدر أوناحي كإضافة نوعية لبيتيس، الذي يراقب تطور اللاعب عن كثب، مؤمناً بتلاؤمه مع أسلوب لعب الفريق.

فرض المغربي عز الدين أوناحي (25 عاماً)، نفسه أحد أبرز مفاجآت الدوري الإسباني هذا الموسم بعد بداية قوية ولافتة مع جيرونا في "الليغا". لاعب الوسط، الذي تعاقد معه النادي الكتالوني الصيف الماضي مقابل ستة ملايين يورو فقط من مرسيليا الفرنسي، وجد أخيراً الاستمرارية التي لطالما طُلبت منه، ليترجم موهبته إلى أداء ثابت داخل المستطيل الأخضر.

وبعدما لفت الأنظار خلال مشاركته مع منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022، بات أوناحي عنصراً حاسماً في أحد أقوى الدوريات العالمية، مواصلاً تطوره اللافت مع جيرونا. وبحسب تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، الاثنين، فقد كان رهان جيرونا على أوناحي في محله، إذ وفر له بيئة مثالية لإبراز إمكاناته. ومع ثقة الجهاز الفني، بات الدولي المغربي عنصراً أساسياً في خط الوسط. وتبرز قدرته على الربط بين الخطوط، وكسر الدفاعات، والوصول إلى مناطق الخصم، عوامل جعلته لاعباً مؤثراً وحاسماً.

وبحسب المصدر ذاته، فقد كان فياريال أول من تحرك بجدية للتعاقد مع أوناحي، بعدما تقدم بعرض يقارب 20 مليون يورو، في خطوة تعكس رغبة "الغواصات الصفر" في تعزيز خط وسطها بلاعب يملك جودة عالية على المدى المتوسط، غير أن المشهد تغير خلال الأسابيع الأخيرة مع دخول ريال بيتيس على خط المفاوضات، إذ بات النادي الأندلسي يراقب تطور لاعب جيرونا عن كثب، مؤمناً بأن أوناحي يتلاءم تماماً مع أسلوب لعبه. ويُعجب بيتيس، الذي يملك في صفوفه لاعبين مغربيين، وهما سفيان امرابط وعبد الصمد الزلزولي، بجودة أوناحي الفنية، وذكائه التكتيكي، وقدرته على صناعة الفارق في المباريات المتكافئة، في حين يحظى اللاعب بتقدير خاص من المدرب مانويل بيليغريني، الذي يرى فيه إضافة نوعية للفريق.