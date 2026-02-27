ريال بيتيس يرفع سعر الزلزولي وبطل إيطاليا يسعى لضمّه

- يواصل عبد الصمد الزلزولي التألق مع ريال بيتيس، حيث سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 25 مباراة، مما يجعله هدفًا بارزًا في سوق الانتقالات الصيفي. - حدد ريال بيتيس سعر الزلزولي بـ40 مليون يورو، مما يجعله من أغلى صفقات النادي المحتملة، ويسعى النادي لضمان قيمة مناسبة لدعم صفوفه. - أبدت أندية أوروبية مثل نيوكاسل، إيفرتون، وأستون فيلا اهتمامها بالزلزولي، مما يشير إلى منافسة قوية لضمه، خاصة مع تألقه المستمر محليًا ودوليًا.

يواصل النجم عبد الصمد الزلزولي التألق مع نادي ريال بيتيس الإسباني، ليُصبح في الوقت عينه أحد أبرز أهداف سوق الانتقالات الصيفي، خاصة أنّ اللاعب المغربي الدولي أثبت نفسه ركيزة أساسية في هجوم الفريق الأندلسي، بعدما سجّل هذا الموسم تسعة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة خلال 25 مباراة، مما يعكس تأثيره الكبير على نتائج فريقه في الدوري الإسباني.

وحدد النادي الأندلسي سعر الزلزولي خلال الفترة المقبلة، حيث سيطلب 40 مليون يورو من أيّ فريق يرغب في ضمّه، وفق ما أفاد موقع "سبورتس بوم" الإسباني، أمس الخميس، ما يجعله من بين أغلى صفقات النادي المحتملة خلال الصيف. ويسعى بذلك ريال بيتيس لضمان الحصول على قيمة مناسبة في حال وصول عرض رسمي للتخلي عن اللاعب، وهو ما سيُساعده على إعادة ترتيب صفوفه قبل الموسم المقبل ودعم صفوفه بأسماء أخرى.

ووفقاً للمصدر عينه، أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالزلزولي منذ أشهر، حيث تشمل القائمة كلّا من نيوكاسل يونايتد، وإيفرتون، وأستون فيلا، وويستهام يونايتد من إنكلترا إلى جانب نابولي الإيطالي، ما يشير إلى وجود منافسة محتملة قوية على اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة، خاصة مع استمرار تألقه على المستويين المحلي والدولي. ويُعتبر الزلزولي، الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، من المواهب المغربية الصاعدة التي أثبتت نفسها في الليغا الإسبانية، ويمثل إضافة نوعية لأي فريق يسعى لتعزيز خط هجومه، وهو الذي كان قد انتقل إلى ريال بيتيس بعدما تخلى برشلونة عن خدماته في وقتٍ سابق عام 2023.