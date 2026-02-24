ريال بيتيس يحمي أمرابط من نادٍ إسباني

- ريال بيتيس يسعى لحماية نجمه المغربي سفيان أمرابط من محاولات فياريال لضمه، رغم أن عقده مملوك لفنربخشة التركي، ويعمل النادي الأندلسي على تفعيل بند إعادة الشراء. - نفت إدارة ريال بيتيس الأخبار المتداولة حول اتفاق فياريال مع أمرابط، مؤكدةً رغبتها في الاحتفاظ به للموسم القادم، وعدم عودته لفنربخشة. - أمرابط يحترم ريال بيتيس ويرغب في إقناع فنربخشة بتفعيل بند إعادة الشراء، مع التركيز على الموسم الحالي قبل مونديال 2026.

سارع نادي ريال بيتيس إلى حماية نجمه المغربي سفيان أمرابط (29 عاماً)، الذي بات تحت أنظار فريق فياريال الإسباني، الذي يُحاول العمل على ضم قائد خط الوسط في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن عقد "أسد الأطلس" يمتلكه فنربخشة التركي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الاثنين، أن ريال بيتيس سارع إلى حماية سفيان أمرابط، بعدما نفى جميع الأخبار التي انتشرت في وسائل الإعلام العالمية حول نجاح إدارة فياريال، بالتوصل إلى اتفاق مع النجم المغربي، من أجل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، رغم أن الفريق الأندلسي لم يتحرك لشراء عقده بشكل كامل من فنربخشة التركي.

وأوضحت أن نادي ريال بيتيس يرفض عودة سفيان أمرابط إلى ناديه فنربخشة التركي في الصيف القادم، وسيعمل خلال الأيام القادمة على قطع الطريق أمام غريمه فياريال، من أجل العمل على تفعيل بند إعادة الشراء في عقد النجم المغربي، الذي لا يمانع نهائياً في البقاء ضمن صفوف الفريق الأندلسي في الموسم القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن سفيان أمرابط يحترم كثيراً نادي ريال بيتيس، وسيفعل ما يُمكنه حتى يقنع إدارة فريق فنربخشة، بتفعيل بند إعادة الشراء، وعدم الاستماع إلى أي عرض من الأندية الراغبة بخدمات صاحب 29 عاماً في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، أبرزها فياريال، لأن "أسد الأطلس"، يُفكر بالتركيز على ما تبقى من الموسم، قبل مشاركته في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.