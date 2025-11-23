ريال بيتيس يجدد عقد إيسكو بطريقة خارج الصندوق عبر مشجعيه

- احتفل نادي ريال بيتيس بتمديد عقد النجم إيسكو حتى عام 2028، حيث أظهر "تيفو" عملاق في المدرجات دعم الجماهير الكبير له، خاصة بعد عودته من إصابة صعبة، مما يعكس مكانته الكبيرة في قلوب محبيه. - إيسكو يواصل مسيرته المتجددة مع بيتيس بعد انتقاله من ريال مدريد، حيث أظهر مستويات مميزة قبل إصابته، ويعتبر تجديد عقده تأكيداً على ثقة الإدارة بقدراته وقيادته للفريق. - يعزز بيتيس مشروعه الرياضي بتجديد عقد إيسكو، مما يعكس وفاء النادي ويؤكد أن التكريم قد يكون بداية جديدة، مع تطلع الجماهير لرؤية قائدهم يصنع الفارق في الدوري الإسباني والبطولات الأوروبية.

قدّم نادي ريال بيتيس مثالاً جديداً على قوة العلاقة مع جماهيره، من خلال "تيفو" عملاق احتفل بتمديد عقد النجم إيسكو (33 عاماً) حتى عام 2028، في رسالة واضحة تؤكّد المكانة الكبيرة، التي يحظى بها قائد الفريق في قلوب محبيه. وتزيّنت مدرجات ملعب بينيتو فيامارين بالمشهد اللافت، قبل مباراة الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني أمام جيرونا، لتعبر الجماهير عن فرحتها بعودة اللاعب بعد إصابة صعبة، وباستمراره في قيادة أحلام النادي خلال السنوات المقبلة.

ويواصل إيسكو مسيرته المتجددة مع بيتيس، بعد أن وجد ضالته الكروية في إشبيلية، منذ انتقاله قبل أكثر من عام، عقب مسيرة طويلة مع ريال مدريد. ويخوض اللاعب الموسم الحالي بروح مختلفة، بعدما قدّم مستويات كبيرة قبل إصابته في شظية القدم اليسرى خلال الصيف، ما شكّّل ضربة قوية لفريقه ولآمال الجماهير، لكنّ الرهان على عودته ظلّ حاضراً، لتأتي لحظة التجديد كتأكيد على ثقة الإدارة وإيمانها بقدراته وقيادته.

وأشعلت صورة إيسكو المدرجات، حسبما وثقته الصفحة الرسمية للنادي الأندلسي، بينما يشعل المدرجات، كلما ظهر اسمه على لوحات الملعب أو على الكرة، وهو ما تجلّى بوضوح في ردّ فعل الجماهير، التي رفعت "التيفو" العملاق بشغف كبير، كأنّها تعيد إليه طاقته، وتستعجل عودته إلى التألق.

ويستعيد بيتيس جزءاً مهماً من منظومته الفنية بعودة صانع الألعاب المخضرم، الذي عرف كيف يطوّر دوره داخل الفريق، ويصبح قائداً فعلياً داخل وخارج الملعب. وتنتظر جماهير النادي أن يواصل النجم المخضرم إلهام اللاعبين الشبان، وقيادة الفريق نحو تثبيت موقعه في مراكز المنافسة الأوروبية، وتتمسّك مدينة إشبيلية كلّها بصورة إيسكو الجديدة، فهو لاعبٌ تمرّد على فكرة النهاية، وعاد ليكتب فصلاً آخر من توهّجه.

ويُعزّز ريال بيتيس مشروعه الرياضي بتجديد عقد أحد أبرز نجومه، ليقدّم في الوقت نفسه درساً في الوفاء، ويؤكّد أن لحظة التكريم قد لا تكون نهاية قصة اللاعب مع ناديه بل بدايتها الجديدة. وفي هذا الوقت، ينتظر المشجعون أن يروا قائدهم يصنع الفارق من جديد في الدوري الإسباني، ويعيدهم لاحقاً إلى صخب البطولات الأوروبية، بالاستناد على حبّهم الكبير ودعمهم الذي لا ينقطع.

