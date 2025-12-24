رياض محرز يُبدع ويقود الجزائر لأول فوز في أمم أفريقيا 2025

- قاد رياض محرز منتخب الجزائر لانتصار مهم على السودان بثلاثية نظيفة في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025، تحت أنظار زين الدين زيدان الذي حضر لمتابعة ابنه لوكا زيدان. - سيطر منتخب الجزائر على الشوط الأول، حيث سجل محرز الهدف الأول، رغم محاولات السودان الخطيرة التي لم تثمر بسبب الدفاع الجزائري القوي وطرد لاعب سوداني. - في الشوط الثاني، واصل محرز تألقه بتسجيل الهدف الثاني، وأكمل بغداد بونجاح الثلاثية، ليحقق الجزائر فوزاً كبيراً ويبعث برسالة قوية للمنافسين.

بدأ منتخب الجزائر مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم بانتصارٍ مُهم على منافسه منتخب السودان بثلاثية نظيفة، بقيادة النجم والهداف رياض محرز (33 سنة)، الذي ظهر بمستوى مميز على أرض الملعب تحت أنظار الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، الذي كان حاضراً في المدرجات لمتابعة ابنه حارس مرمى منتخب الجزائر لوكا زيدان، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة.

شوط أول جزائري.. سيطرة وأداء

دخل منتخب الجزائر بقوة في المواجهة وصنع هجمات مكثفة وسريعة على مرمى منتخب السودان، وسريعاً هز الشباك بأول هدف عن طريق نجمه رياض محرز (33 سنة)، الذي تلقى كرة بينية داخل منطقة الجزاء، وتابعها بتسديدة قوية في الشباك مباشرةً، ليكشف عن نيات منتخب الجزائر في المواجهة من الدقائق الأولى، في بداية قوية مع المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

ورغم الأفضلية الكبيرة لمنتخب الجزائر في أول 20 دقيقة من المباراة، إلا أن منتخب السودان ظهر في أكثر من لقطة خطيرة عبر مرتدات هجومية مستغلاً تقدم خط دفاع منتخب الجزائر والضغط العالي المفروض من لاعبيه وخصوصاً في وسط الملعب، ولكن المحاولات السودانية لم تتسم بالخطورة الكبيرة لهز الشباك، منها ما انتهت بتدخل دفاع الجزائر ومنها ما انتهت عبر التسرّع في إنهاء الفرص.

وحافظ منتخب الجزائر على مستواه القوي بعد الهدف وصنع محاولات كثيرة وخلق الخطورة على مرمى السودان، ولكنه لم ينجح في تسجيل أكثر من هدف في الشوط الأول، مع العلم أن منتخب السودان خسر لاعباً عبر البطاقة الحمراء إثر خطأ قاس في وسط الملعب، الأمر الذي عقّد مهمة منتخب صقور الجديان في الشوط الثاني.

شوط ثان حاسم من محرز والجزائر

بدأ منتخب الجزائر الشوط الثاني من المواجهة كما استهل الشوط الأول تماماً، ضغطٌ عالٍ كبير وهجمات متواصلة بحثاً عن الهدف الثاني في المباراة من أجل قتل منتخب السودان في المواجهة، وبعد صناعة عدة فرص خطيرة على المرمى، نجح النجم الهداف رياض محرز في خطف الثاني، مستغلاً كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ليُروضها على طريقته الخاصة ثم يُسدد الكرة في المرمى مانحاً الجزائر التقدم بهدفين في المواجهة.

ولم تتوقف محاولات منتخب الجزائر طوال الشوط الثاني بحثاً عن هدف ثالث وصولاً إلى الدقيقة 85، حين أكمل الثلاثية في شباك منتخب السودان إثر كرة عرضية روضها بغداد بونجاح بطريقة مميزة أمام إبراهيم مازة، الذي تابعها مباشرةً في الشباك، مانحاً منتخب "محاربي الصحراء" الهدف الثالث والفوز الأول في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وبهذه النتيجة الكبيرة كشّرت الجزائر عن أنيابها وحذرت جميع المنافسين على لقب البطولة الأفريقية.