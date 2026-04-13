رياض محرز يقود الأهلي لتخطي الدحيل ويعيد لوحة نيجيريا أمام بلماضي

- قاد رياض محرز فريق الأهلي السعودي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضد الدحيل القطري، مما ساهم في استمرار رحلة الدفاع عن اللقب. - شهدت المباراة تنافساً قوياً، حيث أضاع إيفان توني ركلة جزاء، بينما أنقذ القائم الأهلي من هدف محقق من الجزائري عادل بولبينة، ليظهر الفريق السعودي مصمماً على الفوز. - تألق محرز أمام مدربه السابق جمال بلماضي، مسجلاً هدفاً حاسماً من مخالفة مباشرة، مما أعاد للأذهان هدفه التاريخي في كأس أفريقيا 2019، وأسعد جماهير الأهلي بعد خيبات محلية.

قاد نجم منتخب الجزائر رياض محرز (35 عاماً)، فريق الأهلي السعودي إلى التأهل لربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة. وسجل النجم الجزائري هدف المباراة الوحيد في مرمى نادي الدحيل القطري، الاثنين، في المباراة التي أقيمت في جدة، ليواصل الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي.

وشهدت المباراة تنافساً قوياً وإثارة كبيرة، حيث كان الفريق السعودي الأفضل في معظم فترات اللقاء، مستفيداً من دفع جماهيره التي ساندته وتوفرت له فرص من أجل افتتاح النتيجة، كما أنه لاعبه إيفان توني أضاع ركلة جزاء في الحصة الإضافية الأولى. وكان الدحيل قادراً على حسم النتيجة أيضا بعد تصويبة قوية من الجزائري عادل بولبينة في الوقت البديل ولكن القائم أبعد الكرة وأنقذ الفريق السعودي. وقدم الدحيل مباراة في مستوى جيد، بما أنه أظهر تحسناً كبيراً ولكن الحظ عانده أمام فريق ظهر مُصراً على الدفاع عن لقبه.

رياض محرز يتألق أمام مدربه السابق

في آخر الحصة الإضافية الثانية، ظهر رياض محرز ليلعب دور المنقذ مسجلاً هدفاً حاسماً من مخالفة مباشرة. فأمام مدربه السابق في منتخب الجزائر جمال بلماضي أعاد محرز لقطة هدفه التاريخي في مرمى منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس أفريقيا 2019، ونجح في هز شباك فريق الدحيل بطريقة فنية رائعة، أكدت أن اللاعب الجزائري ما زال قادراً على صنع الفارق. وبفضل هذا الهدف، أسعد محرز جماهير الفريق السعودي بعد الخيبات الأخيرة في الدوري المحلي.