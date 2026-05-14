رياضيو قطر يتابعون حصد الميداليات في دورة الألعاب الخليجية

- تألق رياضيو قطر في دورة الألعاب الخليجية الرابعة (الدوحة 2026) بتحقيق ميداليات متنوعة، حيث فاز منتخب البولينغ القطري بذهبية الثلاثي بفضل الأداء الثابت والتركيز العالي، مشيدًا بدعم اللجنة الأولمبية القطرية. - في كرة اليد، بدأ المنتخب القطري بانتصار قوي على الإمارات 28-20، مما يعكس جاهزيته للمنافسة على الذهبية، بينما في الملاكمة، حصدت قطر ثلاث ميداليات متنوعة، مع إشادة بتطور الملاكمة القطرية. - في البليارد، فاز المنتخب القطري بذهبية زوجي 10 كرات، واستمر التألق في ألعاب القوى والسباحة، محققين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في سباقات متنوعة.

تابع رياضيو قطر تألقهم في دورة الألعاب الخليجية الرابعة (الدوحة 2026)، بعدما أضافوا سلسلة جديدة من الميداليات والنتائج القوية في أكثر من لعبة، ليؤكدوا الحضور القطري البارز في المنافسات التي تستمر حتى 22 مايو/ أيار الجاري بمشاركة أكثر من 1400 رياضي ورياضية يمثلون دول الخليج الست.

وخطف المنتخب القطري للبولينغ الأنظار بعدما تُوّج بالميدالية الذهبية في مسابقة الثلاثي، ضمن ثالث أيام المنافسات. ونجح الثلاثي طلال المري وبدر السادة وجاسم المريخي في إنهاء المنافسات بالمركز الأول بعدما جمعوا 3785 نقطة خلال ستة أشواط، متفوقين على المنتخب السعودي الذي نال الفضية برصيد 3655 نقطة، فيما ذهبت البرونزية إلى المنتخب الكويتي برصيد 3633 نقطة. وشهدت المنافسات صراعاً قوياً بين منتخبات قطر والسعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان، قبل أن يحسم المنتخب القطري الصدارة بفضل الأداء الثابت والتركيز العالي في الأمتار الأخيرة.

وأكد خليفة علي الكبيسي، مدرب المنتخب القطري للبولينغ، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن التتويج جاء نتيجة عمل متواصل ودعم كبير من اللجنة الأولمبية القطرية ومجلس إدارة الاتحاد، مشيراً إلى أن المنتخب يضم عدداً من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا قدرتهم على تحمل المسؤولية في بطولة قوية المستوى، وأضاف أن المنتخب واصل حصد الميداليات يوماً بعد يوم، بعدما افتتح مشاركته بميداليتين فضية وبرونزية، ثم أضاف فضية جديدة قبل أن يحقق الذهبية في منافسات الثلاثي، مؤكداً أن الطموحات لا تتوقف عند هذا الحد، مع استمرار المنافسات في مسابقتي الفرق والأساتذة خلال اليومين المقبلين.

وفي كرة اليد، افتتح المنتخب القطري مشواره بانتصار قوي على نظيره الإماراتي بنتيجة 28-20، في المباراة التي أقيمت على صالة الدحيل الرياضية. وقدم العنابي أداءً مقنعاً منذ البداية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على الميدالية الذهبية وإضافة إنجاز جديد إلى سجل كرة اليد القطرية. ومن المقرر أن يواجه الأدعم نظيره الكويتي بعد غد السبت في ثاني مبارياته، فيما يلتقي المنتخب البحريني مع الكويت اليوم الجمعة ضمن منافسات البطولة.

أما في الملاكمة، فحصدت قطر ثلاث ميداليات متنوعة بواقع فضيتين وبرونزية، وجاءت عن طريق محمد الفقيه، الذي حقق فضية وزن 55 كيلوغراماً بعد خسارته في النهائي أمام السعودي مهند مجرشي بنتيجة 4-1، فيما نال محمد لسعد فضية وزن 75 كيلوغراماً عقب خسارته أمام البحريني علي عبد الله بالنتيجة ذاتها. وفي وزن 60 كيلوغراماً، اكتفى يوسف السيد بالميدالية البرونزية، بينما توج السعودي زياد مجرشي بالذهبية والبحريني عمر بودحيحيل بالفضية. وأشاد غانم صالح الكواري، عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للملاكمة والمصارعة، في تصريحات لـ"قنا"، بما حققه اللاعبون، معتبراً أن النتائج تعكس تطور الملاكمة القطرية رغم قوة المنافسة الخليجية.

رياضات أخرى دورة الألعاب الخليجية: 4 ميداليات قطرية و13 سعودية

وفي منافسات البليارد، حصد المنتخب القطري الميدالية الذهبية في مسابقة زوجي 10 كرات، بعدما تفوق الثنائي علي العبيدلي وعبد اللطيف الفوال على المنتخب الكويتي بنتيجة 7-1 في المباراة النهائية. وفرض منتخب قطر سيطرته على اللقاء منذ البداية، بعدما وسع الفارق تدريجياً حتى أنهى المواجهة بفارق كبير. وكان الفريق القطري قد بلغ النهائي إثر فوزه على المنتخب السعودي 7-4 في نصف النهائي، بينما تجاوز المنتخب الكويتي نظيره الإماراتي بنتيجة 7-6، مع العلم أن منافسات البليارد والسنوكر ضمن الدورة جرت عبر عشر مسابقات مختلفة، بمشاركة واسعة من المنتخبات الخليجية.

ولم تتوقف الإنجازات القطرية عند ذلك، إذ واصل أبطال الأدعم التألق في منافسات ألعاب القوى والسباحة، بعدما أحرز حاتم حميد الميدالية البرونزية ومبارك سعيد الميدالية الفضية في سباق 800 متر، فيما توجت سارة شمس بالميدالية الذهبية، ونالت شهد محمد البرونزية في سباق 100 متر حواجز. وأضاف مبروك الكربي ذهبية جديدة بعد فوزه بسباق 5000 متر مشي، بينما شهدت منافسات السباحة استمرار الحضور القطري القوي، مع تتويج منتخب قطر بذهبية سباق 4×200 متر تتابع، وإحراز سعد الدين سعد الدين ذهبية 200 متر حرة، ومحمد محمود ذهبية 100 متر صدر، إلى جانب فضية علي تامر في 200 متر حرة وفضية إميلي فزاعي في سباق 400 متر متنوع.