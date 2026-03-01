رياضيون عالقون يبحثون عن مغادرة إيران

كرة عالمية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 09:42 (توقيت القدس)
الحدادي في ملعب دي بوتاركي في 24 مايو 2025 (أيتور ألكالدي كولومر/Getty)
الحدادي في ملعب دي بوتاركي في 24 مايو 2025 (أيتور ألكالدي كولومر/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تصاعدت التوترات في إيران بعد هجوم أميركي إسرائيلي، مما دفع الرياضيين للبحث عن طرق لمغادرة البلاد بسرعة، وسط تعقيدات بسبب إلغاء الرحلات الجوية.
- منير الحدادي، لاعب استقلال، أُجلي من إيران وينتظر السفر براً إلى تركيا، بينما غادر زميله أنطونيو عدن البلاد مستفيداً من أيام الراحة.
- مدربا نادي بيرسيبوليس الإسبانيان، بيبي لوسادا وإميليو ألفاريز، عالقان في مطار طهران، والسفارة الإسبانية تُعدّ لعمليات إجلاء لمواطنيها.

يَسعى عدد من الرياضيين لمغادرة إيران سريعاً، بسبب الحرب التي اندلعت في المنطقة عقب هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران أمس السبت، لتتدحرج الأمور في دول عدة خلال الساعات الأخيرة. وكانت الفرق الإيرانية قد نجحت في التعاقد مع عددٍ من النجوم في الفترة الماضية، من أجل دعم صفوفها، ولكن التطورات العسكرية الأخيرة دفعت الرياضيين إلى البحث عن طرق لمغادرة الأراضي الإيرانية سريعاً، مع تعقيدات كبيرة بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أمس السبت، أن منير الحدادي، نجم نادي برشلونة السابق ولاعب استقلال الحالي، كان على متن طائرة مغادرة لإيران وقت وقوع الهجمات. وبحسب الصحيفة، أُجلي اللاعب المغربي الدولي البالغ من العمر 30 عاماً (11 مباراة دولية)، وهو ينتظر في المطار لتأمين السفر إلى تركيا براً، عبر مدينة بازاركان الشمالية، في رحلة ستستغرق قرابة إحدى عشرة ساعة. كذلك أفادت "آس" بأن زميل منير في فريق استقلال، أنطونيو عدن، تمكن من مغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي، مستفيداً من أيام الراحة التي منحها النادي للاعبين.

من مواجهة إيران وأميركا، 21 يونيو 1998 في ليون (سيمون بروتي/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

إيران والولايات المتحدة... ساحة من المواجهات الرياضية

وكان مدرب اللياقة البدنية، ومدرب حراس المرمى في نادي بيرسيبوليس، بيبي لوسادا وإميليو ألفاريز، على التوالي، من بين المتضررين من تعليق حركة الطيران. فقد وصل المدربان الإسبانيان إلى طهران جواً من أصفهان، لكنهما وجدا نفسيهما عالقين في المطار المغلق. وأفادت "آس" بأن السفارة الإسبانية تُعدّ لعمليات إجلاء لمواطنيها في الأيام المقبلة.

دلالات
المزيد في رياضة
غوارديولا في ملعب إيلاند رود في 28 فبراير 2026 (روبي جاي بارات/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

غوارديولا ينتصر للاعبيه الصائمين بعد صيحات الاستهجان بهذا التصريح

تحدث الشريف عن الحالات التحكيمية بين بايرن ودورتموند (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

دورتموند يشكو التحكيم في ليلة هزيمته أمام بايرن ميونخ.. الشريف يُحلل

كين يحتفل بهدفه الثاني ضد دورتموند، 28 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هاري كين يبدع في كلاسيكو ألمانيا ويفتح الطريق أمام بايرن لحسم اللقب