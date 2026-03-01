رياضيون عالقون يبحثون عن مغادرة إيران

- تصاعدت التوترات في إيران بعد هجوم أميركي إسرائيلي، مما دفع الرياضيين للبحث عن طرق لمغادرة البلاد بسرعة، وسط تعقيدات بسبب إلغاء الرحلات الجوية. - منير الحدادي، لاعب استقلال، أُجلي من إيران وينتظر السفر براً إلى تركيا، بينما غادر زميله أنطونيو عدن البلاد مستفيداً من أيام الراحة. - مدربا نادي بيرسيبوليس الإسبانيان، بيبي لوسادا وإميليو ألفاريز، عالقان في مطار طهران، والسفارة الإسبانية تُعدّ لعمليات إجلاء لمواطنيها.

يَسعى عدد من الرياضيين لمغادرة إيران سريعاً، بسبب الحرب التي اندلعت في المنطقة عقب هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران أمس السبت، لتتدحرج الأمور في دول عدة خلال الساعات الأخيرة. وكانت الفرق الإيرانية قد نجحت في التعاقد مع عددٍ من النجوم في الفترة الماضية، من أجل دعم صفوفها، ولكن التطورات العسكرية الأخيرة دفعت الرياضيين إلى البحث عن طرق لمغادرة الأراضي الإيرانية سريعاً، مع تعقيدات كبيرة بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أمس السبت، أن منير الحدادي، نجم نادي برشلونة السابق ولاعب استقلال الحالي، كان على متن طائرة مغادرة لإيران وقت وقوع الهجمات. وبحسب الصحيفة، أُجلي اللاعب المغربي الدولي البالغ من العمر 30 عاماً (11 مباراة دولية)، وهو ينتظر في المطار لتأمين السفر إلى تركيا براً، عبر مدينة بازاركان الشمالية، في رحلة ستستغرق قرابة إحدى عشرة ساعة. كذلك أفادت "آس" بأن زميل منير في فريق استقلال، أنطونيو عدن، تمكن من مغادرة البلاد يوم الجمعة الماضي، مستفيداً من أيام الراحة التي منحها النادي للاعبين.

وكان مدرب اللياقة البدنية، ومدرب حراس المرمى في نادي بيرسيبوليس، بيبي لوسادا وإميليو ألفاريز، على التوالي، من بين المتضررين من تعليق حركة الطيران. فقد وصل المدربان الإسبانيان إلى طهران جواً من أصفهان، لكنهما وجدا نفسيهما عالقين في المطار المغلق. وأفادت "آس" بأن السفارة الإسبانية تُعدّ لعمليات إجلاء لمواطنيها في الأيام المقبلة.