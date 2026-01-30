روي كين يتراجع عن موقفه ويطالب مانشستر يونايتد بمنح كاريك الفرصة

تراجع أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق روي كين (54 عاماً) عن موقفه الرافض منحَ فرصة للمدرب مايكل كاريك في الجهاز الفني لـ"الشياطين الحُمر"، بعدما وجه طلباً مباشر إلى إدارة الفريق، أكد فيه جعل صاحب الـ44 عاماً يحصل على فرصته الكاملة، ويصبح مدرباً دائماً، بسبب النتائج التي حققها حتى الآن.

وقال روي كين في حديثه الذي نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس الخميس: "أتمنى من إدارة مانشستر يونايتد منح الفرصة الكاملة لمايكل كاريك، وأن يجعلوه مدرباً دائماً في الفريق، بعدما تحدثت خلال الأيام الماضية عن رغبتي برؤية مدير فني من طراز عالمي يقود الشياطين الحُمر في الموسم القادم، لكنني أتمنى لكاريك الآن التوفيق، والعمل بشكل جدي، حتى يقود الفريق في السنوات القادمة إلى حصد الألقاب المحلية والقارية".

وتابع حديثه قائلاً: "أعتقد أنه يُمكن إيجاد مدرب أفضل من كاريك، بكل تأكيد، لكنني أعتقد أنه يؤدي عملاً جيداً، والتوقيت مثالي بالنسبة له، وحتى لو لم يحصل على وظيفة دائمة لتدريب مانشستر يونايتد، فإن هذه النتائج، كما هو الحال مع رود فان نيستلروي، قد تُمكّنه من الحصول على وظيفة أخرى، وربما مدرب آخر في الدوري الإنكليزي الممتاز، لكن مجرد نجاحه مع الشياطين الحُمر لا يعني بالضرورة نجاحه مع نادٍ آخر، إلا أنه استطاع خلال فترة قصيرة نيل ثقة اللاعبين، وهذا أمر رائع بالنسبة إلى أي مدير فني، ونجح بكل تأكيد في استغلال هذه الفرصة".

وأضاف: "يجب على جماهير مانشستر يونايتد عدم التسرع في إعطاء أي حكم على عمل مايكل كاريك، لأنه انتصر في مواجهتين متتاليتين في الدوري الإنكليزي الممتاز على مانشستر سيتي وأرسنال، لكن هناك مباريات صعبة قادمة، وعلينا انتظار ما سيحدث حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها نبدأ في التحدث عما نريده فعلاً، لكنني أريد منح كاريك الفرصة الكاملة الآن، والتعاقد معه بصفة دائمة، حتى يتمكن من العمل على بناء الفريق، من أجل تحقيق الألقاب خلال السنوات القادمة".

وختم روي كين بالقول: "لقد استطاع كاريك جعل مانشستر يونايتد يقدم أداء هجومياً مميزاً، لكن الفريق استقبل هدفين أمام أرسنال، وأعتقد أن العودة إلى خطة 4-2-3-1، مع وضع البرتغالي برونو فيرنانديز في مركز صانع الألعاب يجعل الفريق أكثر إثارة وديناميكية، وأذكر بأن أي فريق قادر على تحقيق انتصارين متتالين، رغم الأداء الرائع، وأرجو الآن من إدارة مانشستر يونايتد التفكير في مستقبل الفريق، ووضع خطط دائمة وطويلة، لأنني أريد رؤيتهم يصعدون إلى منصة التتويج في البريمييرليغ مرة أخرى، وبصراحة، مايكل كاريك حصل على فرصته، ويستغلها على نحو جيد للغاية، وهذا الأمر الأهم".