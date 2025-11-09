روي كوستا رئيساً لبنفيكا مجدداً: أهداف كبيرة نحو العالمية

- إعادة انتخاب روي كوستا رئيساً لبنفيكا: فاز كوستا بنسبة 65.89% من الأصوات، متفوقاً على منافسه جواو نورونيا لوبيز، في انتخابات شهدت مشاركة قياسية بلغت 93,081 عضواً، مما قد يدخل موسوعة غينيس. - أهداف طموحة لبنفيكا: يهدف كوستا إلى وضع النادي ضمن أفضل عشرة أندية في تصنيف "يويفا" وزيادة الإيرادات السنوية إلى 500 مليون يورو، لتقليل الاعتماد على بيع اللاعبين. - دعم وثقة الأعضاء: كوستا، الذي تولى الرئاسة مؤقتاً في 2021، عزز ترشيحه بتعاقدات كبيرة مثل ريتشارد ريوس والمدرب جوزيه مورينيو، مما أكسبه ثقة الأعضاء.

انتُخب روي كوستا (53 سنة) رئيساً لنادي بنفيكا البرتغالي مرة جديدة، في سعيه من أجل مواصلة مسيرة التميّز مع النادي، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققه النادي البرتغالي في كرة القدم خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في منافسات دوري أبطال أوروبا. وفاز روي كوستا في الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في مقر نادي بنفيكا البرتغالي، الأحد، بحصده 65,89% من أصوات الأعضاء متفوقاً على منافسه جواو نورونيا لوبيز، الذي حصد 34,11% من مجموع الأصوات.

وأعلن النادي البرتغالي عن تحقيق رقم قياسي عالمي في المشاركة الانتخابية، حيث صوت 93 ألفاً و81 عضواً في جولة الإعادة التي جرت يوم السبت، وهو إنجاز ربما يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وخلال حفل تنصيبه رسمياً رئيساً لنادي بنفيكا البرتغالي، هنأ كوستا الأعضاء على الديمقراطية في النادي، وتعهّد بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الانتصارات والألقاب. ومن بين الأهداف التي وضعها كوستا في خطة عمله لو فاز في الانتخابات الرئاسية، والتي ستكون بين سنتي 2025-2029، وضع بنفيكا ضمن أفضل عشرة أندية في تصنيف الاتحاد الأوروبي "يويفا"، وزيادة الإيرادات السنوية إلى 500 مليون يورو لتقليل الاعتماد على بيع اللاعبين.

يُذكر أن كوستا، الذي تولى الرئاسة مؤقتاً في عام 2021 بعد استقالة الرئيس السابق على خلفية قضايا فساد، دعم ترشيحه في هذه الانتخابات بتعاقدات كبيرة مثل الكولومبي ريتشارد ريوس، والمدرب المخضرم، جوزيه مورينيو، مما جعل أعضاء النادي البرتغالي يثقون بعمله وإنجازاته ليُعاد انتخابه للمرة الثانية توالياً في عهد من المتوقع أن يكون مُميزاً لنادي بنفيكا.