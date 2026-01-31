روي بورغيس... مدرب بدأ رحلته بـ20 يورو ليصنع مجد سبورتينغ القاري

حقق سبورتينغ لشبونة البرتغالي فوزاً ثميناً على أثلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 3-2 على ملعب سان ماميس، في مباراة لم تقتصر أهميتها على قيمتها المعنوية العالية، بل رسخت في الوقت ذاته روي بورغيس (44 عاماً) مدرباً قادراً على النجاح في الاستحقاقات القارية، ليمنح هذا الانتصار الفريق البرتغالي بطاقة التأهل المباشر، إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بداية من كرة القدم للهواة

بحسب تقرير صحيفة سبورت الإسبانية، الجمعة، فقد تكوّن المدرب الحالي لـ"الأسود" في ملاعب كرة القدم الهاوية بالبرتغال، بعيداً عن الأضواء، عبر مسيرة اتسمت بالصبر والاستمرارية. وبدأ بورغيس مشواره التدريبي مع نادي ميراندِيلا، أحد أندية الدرجة الرابعة، إذ اعتزل اللعب عام 2017، وتولى قيادة الفريق بين صيف ذلك العام حتى 2019، لتفتح تلك التجربة له باب الانتقال إلى كرة القدم الاحترافية. وكانت محطته التالية مع أكاديميكو فيزيو في دوري الدرجة الثانية، إذ قاد الفريق في 33 مباراة، وفي صيف 2020، وبعد فترة تأثرت جزئياً بتداعيات جائحة كورونا، تولى تدريب أكاديميكا كويمبرا في الدرجة ذاتها، ووقّع موسماً لافتاً أنهاه في المركز الرابع.

ولفتت هذه النتائج الجيدة أنظار ناسيونال ماديرا، الذي تعاقد معه في منتصف الموسم، ليقود الفريق إلى المركز السادس ويعزز سمعته مدرباً قادراً على تثبيت المشاريع في ظروف صعبة، ورغم ذلك، قرر عدم الاستمرار، وقبل في نهاية الموسم عرض فيلافراكينسي، الذي كان قد أنهى الموسم في المركز الرابع عشر، بفارق ثمانية مراكز خلف ناسيونال. لكن تجربته هناك كانت قصيرة، إذ لم تستمر أكثر من نصف موسم قبل انتقاله إلى مافرا، حيث عاد ليحتل المركز السادس ويؤكد مجدداً قدرته التنافسية في دوري الدرجة الثانية، ليفتح له هذا الأداء في النصف الثاني من موسم 2022-2023، أبواب موريرينسي، الذي كان قد تصدر الدوري وحقق الصعود المباشر إلى الدوري الممتاز.

القفز إلى الدرجة الأولى

في موريرا دي كونغوش سجّل بورغيس ظهوره الأول في نخبة كرة القدم البرتغالية، وكانت التجربة ناجحة بكل المقاييس، بعد أن جمع 55 نقطة في 34 مباراة وقاد الفريق إلى المركز السادس، في موسم شكّل نقطة التحول الحاسمة في مسيرته. بعدها، راهن فيتوريا غيماريش عليه وضمه في صيف 2024، ورغم قصر فترته هناك، التي لم تتجاوز خمسة أشهر، فإنّ بصمته كانت واضحة، من خلال الفوز على فلوريانا المالطي 1-0 في الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي، والتي كانت بداية سلسلة مثالية من ستة انتصارات متتالية، قادت النادي إلى إنجاز تاريخي تمثل في بلوغ دور المجموعات للمسابقة القارية لأول مرة في تاريخه، ليواصل فيتوريا تألقه، فأنهى المرحلة بنظام الدوري في المركز الثاني خلف تشلسي، وبفارق أربع نقاط فقط عن النادي الإنكليزي.

سبورتينغ... الفريق الذي أوصل بورغيس إلى القمة

رحيل روبن أموريم إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، فتح الباب أمام بورغيس لتولي تدريب سبورتينغ لشبونة في نهاية ذلك العام. وفي موسمه الكامل الأول مع الفريق، توّج بلقب الدوري دون أن يتعرض لأي خسارة منذ توليه المهمة، كما أحرز كأس البرتغال بعد الفوز على بنفيكا 3-1 بعد التمديد. وعلى الصعيد الأوروبي، خاض أولى مبارياته في دوري الأبطال أمام بوروسيا دورتموند، إذ خسر ذهاباً في لشبونة 0-3، قبل أن يفرض التعادل السلبي إياباً في ملعب سيغنال إيدونا بارك، ليودّع البطولة. وفي الموسم الحالي، تعقدت مهمة سبورتينغ في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف بورتو المتصدر بـ55 نقطة، مقابل 48 للفريق اللشبوني، ومع ذلك، يبرز فريق بورغيس بقوته الهجومية، بعدما سجل 52 هدفاً، محققاً ثاني أفضل معدل تهديفي في أوروبا بـ2.74 هدفاً في المباراة الواحدة، خلف بايرن ميونخ الألماني فقط (3.79).

أما في دوري أبطال أوروبا، فواصل سبورتينغ كتابة التاريخ، بعد الفوز على باريس سان جيرمان 2-1 الذي كان الأول للنادي على حساب حامل لقب أوروبي، بينما شكّل الانتصار في سان ماميس، أول فوز تاريخي لسبورتينغ على الأراضي الإسبانية، ليحسم هذا الإنجاز التأهل إلى ثمن النهائي، وسمح للنادي بمعادلة أفضل مشاركة له في المسابقة القارية الأم. وكان عامل الأرض حاسماً، إذ فاز سبورتينغ بجميع مبارياته على ملعبه، في إنجاز غير مسبوق قارياً، وعادل رقمه القياسي في عدد الانتصارات خلال نسخة واحدة من دوري الأبطال بعد سبع مباريات فقط، كما تجاوز أفضل حصيلة تهديفية له في دور المجموعات، مسجلاً 17 هدفاً، مقابل 14 في موسم 2021-2022، وعلى المستوى الفردي، حقق روي بورغيس انتصاره الأوروبي الخامس عشر، رافعاً نسبة فوزه في المسابقات القارية إلى 62.5%، ليؤكد مسيرة بدأت قبل تسعة أعوام، براتب لم يتجاوز 20 يورو شهرياً.