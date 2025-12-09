روني يُهاجم محمد صلاح مجدداً بكلمات قاسية: يُدمر إرثه مع ليفربول

- انتقد واين روني تصريحات محمد صلاح التي أعرب فيها عن إحباطه من وضعه في ليفربول، مشيراً إلى أن النادي يتخلى عنه ويحمله المسؤولية، مما أثار جدلاً واسعاً في الإعلام البريطاني. - صلاح أبدى استياءه من تدهور علاقته مع المدرب آرني سلوت، معتبراً أن النادي لا يدعمه كما ينبغي، وأنه يُعتبر مشكلة تُلقى تحت الحافلة. - روني نصح بإبعاد صلاح عن الفريق مؤقتاً، محذراً من أن تصريحاته قد تضر بإرثه مع ليفربول، حيث يُعتبر ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي.

هاجم نجم كرة القدم الإنكليزية السابق، واين روني (40 سنة)، النجم المصري، محمد صلاح (33 سنة)، بعد تصريحات الأخير التي انتقد فيها وضعه مع نادي ليفربول، موجهاً رسالة للمدرب آرني سلوت، وهي التصريحات التي تعرض المصري بسببها لانتقادات كبيرة في وسائل الإعلام البريطانية.

وكان النجم المصري وهداف ليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، تحدث بعد مباراة ليدز يونايتد التي انتهت بالتعادل (3-3)، في تصريحات نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية وقال: "أشعر بأنه تمت التضحية بي. أنا محبط جداً جداً، قدّمت الكثير لهذا النادي، والجميع شاهد ذلك على مدار السنوات، وخاصة الموسم الماضي، أشعر بأن النادي يتخلى عني ويحملني المسؤولية، هذا شعوري بالضبط، ومن الواضح أن هناك من يريد تحميل اللوم كله لي".

وأضاف صلاح في رسالته قائلاً "قلت كثيراً من قبل إن علاقتي مع المدرب كانت جيدة، وفجأة لم تعد هناك أي علاقة، لا أعرف لماذا، يبدو لي أن هناك من لا يريدني في النادي، هذا غير مقبول بالنسبة لي، لا أعرف لماذا يحدث هذا لي دائماً، ولا أفهم الأمر. أعتقد أنه لو كنت في نادٍ آخر، لكان النادي وقف لحماية لاعبه، لا أعرف لماذا أنا في هذا الوضع الآن، لكن كما أرى، يتم رمي اللاعب تحت الحافلة لأنه يُعتبر مشكلة، لكنني لا أعتقد أنني المشكلة".

ولم تُعجب كلمات صلاح، النجم الإنكليزي واين روني، الذي هاجم النجم المصري عبر حلقة خاصة في البودكاست الذي يُقدمه عر شبكة "بي بي سي" البريطانية وقال: "على أرني سلوت أن يفرض سلطته وعدم إشراكه والقول له: لن تسافر مع الفريق، ما قلته غير مقبول. اذهب إلى كأس أمم أفريقيا ودع الأمور تهدأ. لو كنت مكانه، لن يكون هناك أي فرصة لوجوده في الفريق. صلاح يدمّر إرثه مع ليفربول. سيكون أمراً محزناً أن يضيّع كل ذلك. تعامل مع الأمر بطريقة خاطئة".

يُذكر أن محمد صلاح هو ثالث أفضل هدّاف في تاريخ ليفربول برصيد 250 هدفاً في 420 مباراة مع النادي، وبدا المصري الذي اكتفى بأربعة أهداف فقط في 13 مباراة في الدوري بعيداً عن مستواه السابق خلال معاناة فريق "الريدز" هذا الموسم، إذ يحتل المركز التاسع في منافسات البريمييرليغ.