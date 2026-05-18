طالب أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، واين روني، باستبعاد النجم المصري، محمد صلاح (33 سنة)، من حفل الوداع الخاص الذي سيُقام في ملعب أنفيلد يوم الأحد المقبل، عقب مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، متهماً إياه بالأنانية، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة.

ونشرت صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، الاثنين، تصريحات لنجم مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، واين روني، يُهاجم فيها هداف ليفربول، محمد صلاح، الذي يستعد لمغادرة نادي الريدز في نهاية الموسم الحالي 2025-2026، معتبراً أن ما صدر عنه تجاه المدرب الهولندي أرني سلوت لا يليق بلاعب بحجمه.

وقال واين روني في تصريحاته: "أشعر بالحزن لما حققه في ليفربول. ليس من المنطقي أن يخرج ويوجه انتقادات لاذعة أخرى لآرني سلوت. يريد أن يلعب كرة قدم قوية، أي إنه يريد كرة قدم على طريقة يورغن كلوب. لا أعتقد أن محمد صلاح قادر على مجاراة هذا النوع من كرة القدم. أعتقد أن لياقته البدنية لم تعد تسمح له باللعب بهذه السرعة العالية والجهد المكثف".

وتابع روني حديثه قائلاً: "لو كنت مكان آرني سلوت، لما سمحت له بالاقتراب من الملعب في المباراة الأخيرة. لا يمكنك التقليل من احترام مدربك علناً أكثر من مرة، مهما كانت مكانتك داخل الفريق. أعتقد أن صلاح تصرف بأنانية. قدم موسماً متواضعاً، وكانت لديه مشكلات داخل النادي، وتصريحاته الأخيرة لم تكن في مصلحة الفريق. إذا كنت مكان المدرب، لطلبت منه عدم حضور مباراة الوداع في أنفيلد، وأنا أشك أنه سيتخذ مثل هذا القرار" .

وأثارت تصريحات روني جدلاً واسعاً، خاصة أن محمد صلاح يُعد أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول، بعدما قاد الفريق إلى العديد من الألقاب المحلية والقارية، وترك بصمة استثنائية منذ انضمامه إلى النادي عام 2017. ويحظى النجم المصري بمكانة كبيرة لدى جماهير "الريدز" التي ترى فيه أحد أهم رموز العصر الذهبي الحديث للنادي، بفضل أهدافه الحاسمة وأرقامه القياسية التي جعلته من بين أفضل الهدافين في تاريخ ليفربول.