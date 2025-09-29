روني ينتقد أموريم ويُشكك في قدرته على إنقاذ مانشستر يونايتد

- انتقد واين روني أداء المدرب روبين أموريم مع مانشستر يونايتد، مشيراً إلى تراجع الفريق لمراكز لا تليق بتاريخه وسمعته، وفقدان الروح القتالية لدى اللاعبين. - تولى أموريم تدريب الفريق في نوفمبر الماضي، لكنه لم ينجح في تحسين الأداء، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15، وهو الأسوأ منذ 51 عاماً، وجمع 34 نقطة فقط في 33 مباراة. - رغم التعاقدات الجديدة، خسر الفريق ثلاث مباريات من أصل ست في الموسم الحالي، مما يضع مستقبل أموريم في خطر.

انتقد الأسطورة واين روني (39 سنة) الذي سبق أن مثل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لسنوات وحقق معه إنجازات كبيرة عمل المدرب البرتغالي روبين أموريم، خصوصاً بعد سلسلة النتائج الكارثية المُسجلة والمُستمرة منذ الموسم الماضي، وتراجع ترتيب يونايتد إلى مراكز لا تليق بتاريخه وسمعته.

وتحدث روني، أحد أبرز هدافي نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، في بودكاست على شبكة "بي بي سي" البريطانية، نُشر الاثنين، وقال: "لا أدري ماذا يحصل! آمل بصدق أن يُغير المدرب الأمور، لكني فقدت الأمل أن يفعل ذلك بعد كل ما رأيت. روبن أموريم بعمري، وبالتالي لا يزال شاباً وأنا واثق من أنه يملك مستقبلاً جميلاً، لكن ما يحصل في النادي حالياً لا يمت بصلة إلى نادي مانشستر يونايتد وتاريخه".

وأضاف روني في حديثه ذاكراً: "خسر نادي مانشستر يونايتد روحه، لا أرى اللاعبين يكافحون، لا أرى شخصية لدى الفريق أو أية نية للفوز. أذهب لحضور المباريات وأنا أتوقع خسارة الفريق أو الحصول على نقطة واحدة. ما يحصل الآن ليس خطأ المدرب. اللاعبون لا يستحقون الدفاع عن قميص هذا النادي، وهذا أمر مؤلم".

وتولى أموريم الإشراف على تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خلفاً للهولندي إريك تن هاغ، لكنه لم يستطع إنقاذ النادي العريق من أزمته وأنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 وهو الأسوأ له منذ 51 عاماً، وخاض مانشستر يونايتد 33 مباراة بقيادة المدرب أموريم في الدوري الإنكليزي وحصد 34 نقطة فقط وهي نسبة ضئيلة جداً لأي مدرب سبق أن درب فريق الشياطين الحُمر.

ومنذ انطلاق الموسم الحالي 2025-2026، خسر مانشستر يونايتد ثلاث مباريات من أصل ست في بطولة البريمييرليغ وآخرها أمام برينتفورد (3-1)، يوم السبت الماضي، وبات مصير المدرب في مهب الريح، ولو أن تقارير أشارت إلى تجديد مجلس الإدارة الثقة به وذلك على الرغم من إنفاقه مبالغ طائلة لتعزيز صفوف الفريق، لا سيما الجبهة الهجومية بالتعاقد مع المهاجم السلوفيني بنيامين شيشكو والبرازيلي ماتيوس كونيا والكاميروني براين مبومو، لكنه يحتل المركز الـ14 حالياً.