روني بردغجي يوجه رسالة واضحة لبرشلونة قبل الميركاتو الشتوي

- روني بردغجي، النجم السويدي الشاب، يرفض مغادرة برشلونة في الانتقالات الشتوية، مفضلاً البقاء رغم قلة مشاركاته، حيث لعب 173 دقيقة فقط في "الليغا" وعدد قليل من مباريات دوري الأبطال تحت قيادة المدرب هانسي فليك. - إدارة برشلونة تلقت عروضاً من أندية ألمانية لاستعارة بردغجي، لكنه يفضل البقاء للتعلم والتكيف مع الضغط الإعلامي، مدركاً أن البقاء في برشلونة يعزز فرصه مع منتخب السويد. - بردغجي يرى أن طريقة لعب فليك تناسب موهبته، ويعمل بجد في التدريبات لإثبات نفسه، مع الأمل في الحصول على دقائق لعب أكثر في المستقبل.

وجه النجم السويدي روني بردغجي (20 عاماً)، رسالة واضحة إلى إدارة نادي برشلونة، بقيادة الرئيس خوان لابورتا، بعد الشائعات التي انتشرت في غرف تغيير ملابس الفريق الكتالوني، حول احتمال رحيله في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، نتيجة تلقي عدد من العروض المغرية.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الأحد، أن روني بردغجي يرفض فكرة الرحيل عن نادي برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية، ويتمسك بجميع حظوظه في البقاء، رغم أنه لعب 173 دقيقة في "الليغا"، ولم يشارك إلا في عدد قليل من مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، الذي يرفض وضع صاحب العشرين عاماً تحت أي ضغط كبير، نظراً إلى أن موهبته بحاجة إلى الصقل أكثر.

وتابعت أن إدارة نادي برشلونة حصلت، خلال الأيام الماضية، على عدد من العروض، أبرزها من فرق تلعب في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، من أجل العمل على انتقال روني بردغجي إلى صفوفها في سوق الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة، لكن النجم السويدي رفض الفكرة نهائياً، لأنه يدرك أن البقاء في صفوف بطل الدوري الإسباني، يعني التعلم والتكيف مع الضغط الإعلامي المسلط عليه.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن روني بردغجي يرى البقاء في الدوري الإسباني فرصة جيدة لضمان مقعده مع منتخب السويد الأول، بالإضافة إلى أن طريقة لعب المدرب هانسي فليك تناسب الموهبة التي يتمتع بها، والجلوس على مقاعد البدلاء يعني أنه بحاجة إلى إثبات نفسه بالتدريبات، وهو ما يقوم به منذ بداية الموسم الحالي، مع الإدراك الجيد أن الفرصة ستكون أمامه حتى يلعب دقائق أكثر، خاصة في دوري أبطال أوروبا.