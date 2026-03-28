روني بردغجي يفاجئ فليك: لست سعيداً في برشلونة

- النجم السويدي روني بردغجي يعبر عن عدم رضاه في برشلونة بسبب قلة مشاركته كأساسي، رغم احترامه لزملائه وثقته بقدراته. - بردغجي يوجه رسالة مباشرة لمدربه هانسي فليك، معبراً عن حلمه باللعب لبرشلونة ورغبته في تحسين وضعه الحالي بعد مشاركته في 615 دقيقة فقط هذا الموسم. - رغم العروض الألمانية في الانتقالات الشتوية، فضل بردغجي البقاء في برشلونة، آملاً في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

فاجأ النجم السويدي، روني بردغجي (20 عاماً)، مدرب ناديه برشلونة الإسباني، الألماني هانسي فليك، بعدما كشف عن عدم شعوره بالسعادة مع الفريق الكتالوني، بسبب عدم قدرته على المشاركة أساسياً في المواجهات بجميع البطولات في الموسم الجاري.

وقال روني بردغجي في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة آس الإسبانية، أمس الجمعة: "لم أحصل على وقت لعب كافٍ حتى الآن، وأنا صبور، لكن بصراحة أعتقد أنني أستحق اللعبة أكثر، ولست سعيداً في برشلونة، لكن هذا حال كرة القدم، وأكن كل الاحترام لجميع زملائي في الفريق، إلا أنني أعرف قدراتي وأثق ثقة كبيرة بنفسي".

وأوضح: "لطالما كان حلمي، هو اللعب لنادي برشلونة، وعندما فزت معهم بأول لقب لي، كان الأمر رائعاً، لكنني أريد اللعب، ولست سعيداً بوضعي الحالي"، في إشارة إلى أن النجم السويدي، قام بتوجيه رسالة مباشرة إلى مدربه الألماني، هانسي فليك، الذي قام بوضع روني بردغجي على مقاعد البدلاء في الكثير من المواجهات في جميع البطولات هذا الموسم.

وختمت صحيفة آس الإسبانية تقريرها بالإشارة إلى أن تصريحات روني بردغجي بحق ناديه برشلونة، تؤكدها الأرقام، حيث لعب النجم السويدي في 615 دقيقة طوال الموسم الجاري في جميع البطولات، ما يعني أن المدرب الألماني، يعتبر النجم السويدي لاعباً ثانوياً في خططه، خاصة في الدوري الإسباني، الذي شارك فيه في 384 دقيقة فقط، ومعظمها كان بديلاً، ولديه هدفان وأربع تمريرات حاسمة.

يذكر أن النجم السويدي، روني بردغجي، حصل على عدد من العروض في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، من قبل أندية ألمانية، التي حاولت ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، لكن صاحب العشرين عاماً فضل البقاء مع برشلونة الإسباني، على أمل المشاركة أساسياً في المواجهات التي يخوضها الفريق الكتالوني في جميع البطولات.