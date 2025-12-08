روني بردغجي يحتفي بذكرى تحرير سورية وأتلتيكو مدريد يقدم التهنئة

قدّم النجم السويدي صاحب الأصول السورية روني بردغجي (20 عاماً) التهنئة إلى بلاده الأم التي تحتفي بالذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2025، فيما وجه نادي أتلتيكو مدريد رسالة خاصة إلى الشعب السوري.

وقام المحترف في نادي برشلونة الإسباني روني بردغجي بتوجيه رسالته إلى أبناء الشعب السوري، بعدما نشر صورة على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك فيها الآلاف من المواطنين الذين يحتفلون في ساحة الأمويين بالعاصمة دمشق، مع تعليقه: "مبروك لوطني"، في إشارة واضحة من صاحب العشرين عاماً إلى اعتزازه بأصوله.

وكان روني بردغجي قد صرح لوسائل الإعلام الإسبانية بأنه يعتز بأصوله السورية، ويفتخر بذلك، لكنه أكد أنه يحفظ الجميل للسويد التي لجأ إليها قبل عدة سنوات مع عائلته التي كانت تعيش في الكويت، ومنحته الفرصة حتى يصبح لاعباً محترفاً، بعدما تنقل بين العديد من الأندية، قبل أن يرحل إلى برشلونة الإسباني في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

من جهته، قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بنشر صورة على الحساب الرسمي في منصة إكس، تجمع نجوم "الروخيبلانكوس" ومن خلفهم العلم السوري، مع وضع عدد من المعالم التاريخية والمميزة في البلاد، مع تعليق: "من الجميع في أتلتيكو مدريد نبارك للأحباب في سورية بمناسبة يوم التحـرير. وتمنياتنا لهم بدوام الأمن والسلام".