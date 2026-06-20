رونالدينيو يقترب من العودة إلى الملاعب من بوابة هذا النادي

- رونالدينيو، النجم البرازيلي المعتزل، يقترب من توقيع عقد مع نادي رافينا الإيطالي في دوري الدرجة الثالثة، مع توقع إعلان الصفقة في حدث كبير بميامي في 23 يونيو. - سيشارك رونالدينيو في معسكر تدريبي مع رافينا، وسيكون متاحاً للجهاز الفني، حيث يهدف لنقل شغفه بكرة القدم إلى النادي، وفقاً لتصريحات مالك النادي إغنازيو تشيبرياني. - الصحافي فابريزيو رومانو يؤكد أن مشاركة رونالدينيو ستقتصر على مباراة واحدة، مع مساهمته في مشروع النادي الرياضي، وظهور شعاره "أر 10" على القميص.

قد يشهد عالم كرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت تقارير صحافية عن اقتراب النجم البرازيلي رونالدينيو بطل العالم 2002 وحائز الكرة الذهبية عام 2005، من التوقيع مع نادي رافينا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة الإيطالية، رغم اعتزاله اللعب رسمياً منذ عام 2015.

وبحسب ما أوردته صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية، السبت، فقد اقترب اللاعب إلى اتفاق مع رافينا، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإيطالي، ومن المتوقع إعلان هذه الصفقة رسمياً في حدثٍ كبير بميامي في 23 يونيو/حزيران الحالي. وحول الأمر، قال رونالدينيو في تصريحات نقلها المصدر نفسه: "ألوان جديدة، الابتسامة نفسها. أتوق للعودة إلى الملعب وكتابة فصل جديد في مسيرتي مع إغنازيو وعائلة تشيبرياني بأكملها. لطالما كانت كرة القدم مصدر سعادة لي، وأريد أن أنقل هذا الشغف نفسه إلى رافينا".

بعيدا عن الملاعب رونالدينيو يستذكر أسوأ يوم في حياته

رونالدينيو مساهم في النادي

بحسب وسائل الإعلام الإيطالية، سيشارك رونالدينيو في معسكر تدريبي مع الفريق، وبالتالي سيكون متاحاً للجهاز الفني منذ بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. وصرّح مالك النادي، إغنازيو تشيبرياني، عن انضمام النجم البرازيلي قائلاً: "حدث استثنائي بكل المقاييس بالنسبة للنادي. لقد كان مثلي الأعلى، وتأثيره على كرة القدم يتجاوز بكثير إنجازاته على أرض الملعب".

من جهته، أكد الصحافي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، بأن مشاركة اللاعب ستقتصر على مباراة واحدة فقط، إذ من المنتظر أن يدخل أيضاً ضمن ملاك النادي مساهماً في مشروعه الرياضي الطموح، على أن يظهر حرف "أر" اختصاراً لرافينا على القميص، متشابكاً مع شعار "أر 10" الخاص برونالدينيو، في الموسم المقبل.

يُذكر أن رونالدينيو بدأ مسيرته الاحترافية عام 1998 مع غريميو، قبل أن يقضي نحو عشرة أعوام في أوروبا، متنقلاً بين باريس سان جيرمان (2001-2003)، وبرشلونة (2003-2008)، وميلان (2008-2011)، ثم عاد إلى البرازيل، مع تجربة أخيرة قصيرة في كويريتارو المكسيكي خلال موسم 2014-2015.