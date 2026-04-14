رونالدينيو وجواز السفر المزور: سجن سيدة شكّلت عصابة إجرامية

- ألقي القبض على داليا لوبيز في باراغواي بتهمة تشكيل عصابة إجرامية وتزويد رونالدينيو بجوازات سفر مزورة، مما أدى لاحتجازه خمسة أشهر. - نسقت لوبيز زيارة رونالدينيو لباراغواي في مارس 2020 للمشاركة في فعالية خيرية، لكن تم توقيفه وشقيقه بجوازات سفر مزورة، مما أدى لاحتجازهما ودفع كفالة 1.6 مليون دولار. - رغم إمكانية دخول البرازيليين لباراغواي ببطاقة الهوية، دفع رونالدينيو وشقيقه غرامات لتفادي المحاكمة وغادرا بعد ستة أشهر.

تكشفت ملابسات قضية رونالدينيو والاحتجاز لخمسة أشهر في باراغواي، حيث ألقي القبض على سيدة من باراغواي متهمة بتشكيل عصابة إجرامية كانت السبب وراء عمليات تزوير ورّطت فيها النجم البرازيلي وأحد نجوم نادي برشلونة الإسباني تاريخياً.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها وكالة فرانس برس، الثلاثاء، سُجنت سيدة من باراغواي تُدعى داليا لوبيز (55 سنة)، بتهمة تزويد النجم البرازيلي رونالدينيو (46 سنة) بجوازات سفر مزورة، وهي التهمة التي تسببت باحتجازه لمدة خمسة أشهر. وتوارت لوبيز عن الأنظار لحوالي ست سنوات قبل أن توقفها قوات الأمن في العاصمة أسونسيون في الثاني من شهر إبريل/نيسان الحالي، ومنذ ذلك الحين وُضعت قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

وجاء في قرار القاضي المشرف على القضية، الثلاثاء، أن لوبيز تشكل خطراً لاحتمال هروبها، وأمر بإيداعها الحبس الاحتياطي في سجن للنساء في بلدة إمبوسكادا، على بعد نحو 35 كيلومتراً من أسونسيون، وهي متهمة حالياً بتشكيل عصابة إجرامية، على خلفية الاشتباه بتوفيرها وثائق مزورة للنجم رونالدينيو ولشقيقه ووكيله روبيرتو دي أسيس موريرا، في وقت لم يتضح فيه حتى الآن سبب حاجتهما إلى هذه الوثائق.

وكانت لوبيز قد نسقت زيارة رونالدينيو إلى باراغواي في شهر مارس/آذار عام 2020، للمشاركة في فعالية خيرية دعماً للأطفال المحرومين، وبعد يومين من وصولهما إلى باراغواي، أُوقف بطل العالم السابق وشقيقه بتهمة السفر بجوازي سفر من باراغواي مزورين، إضافة إلى بطاقات هوية مزيفة. وأمضى الاثنان (رونالدينيو وشقيقه) قرابة شهر في الاحتجاز، ثم أربعة أشهر أخرى قيد الإقامة الجبرية في فندق في أسونسيون، مقابل كفالة بلغت 1,6 مليون دولار.

ولا يزال من غير الواضح سبب موافقتهما على السفر بجوازي سفر مزورين، علماً بأن البرازيليين يمكنهم دخول باراغواي من دون جواز سفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية الوطنية، مع العلم أن رونالدينيو تفادى محاكمة علنية عبر دفع مبلغ 90 ألف دولار أميركي، في حين دفع شقيقه 110 آلاف دولار أميركي، لتسمح السلطات لهما بمغادرة باراغواي بعد حوالي ستة أشهر من توقيفهما.