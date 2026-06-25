رونالدينيو.. الساحر لا يعتزل ويعود ليُمتع الجماهير الإيطالية

- وقع النجم البرازيلي رونالدينيو مع نادي رافينا كالتشيو الإيطالي في الدرجة الثالثة، في صفقة مفاجئة بعد اعتزاله كرة القدم منذ حوالي عشر سنوات، مما أثار دهشة عالم كرة القدم. - أعلن نادي رافينا كالتشيو عن التعاقد مع رونالدينيو في حفل خاص بميامي، حيث وصف رئيس النادي الصفقة باللحظة الخيالية، مع تطلعات لتطوير مستقبل النادي في كرة القدم. - يسعى رونالدينيو لتسجيل أهدافه الأخيرة مع النادي الإيطالي، مع عدم تحديد دوره المستقبلي سواء كلاعب أو في منصب إداري.

وقع النجم البرازيلي رونالدينيو (46 سنة)، رسمياً مع نادي رافينا كالتشيو في الدرجة الإيطالية الثالثة، في واحدة من الصفقات الكبيرة والمفاجئة، بعدما أنهى أحد أفضل نجوم منتخب البرازيل رحلته في كرة القدم قبل حوالي عشر سنوات.

وكانت وسائل الإعلام الإيطالية والرياضية حول العالم قد أشارت في الأيام الماضية إلى اقتراب توقيع رونالدينيو مع نادي رافينا كالتشيو الإيطالي الذي يُنافس في الدرجة الإيطالية الثالثة، في واحدة من الصفقات الكبيرة والمُدوية في عالم كرة القدم، إذ إن عودة النجم البرازيلي إلى الملاعب تُعد مفاجأة كبيرة غير متوقعة بعد اعتزاله كرة القدم قبل سنوات.

وأعلن نادي رافينا كالتشيو، الخميس، عن التعاقد رسمياً مع رونالدينيو خلال حفل خاص أقيم في مدينة ميامي الأميركية. ووصف رئيس النادي إغنازيو تشيبرياني التعاقد مع رونالدينيو باللحظة الخيالية بالنسبة للمدرب وتطور مستقبله في كرة القدم، وهو ناد من الشمال الإيطالي وتحديداً من منطقة إيميليا رومانيا، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بعد أول موسم له في الدرجة الثالثة، وفيما كان قريباً من التأهل إلى الدرجة الثانية، خسر أمام نادي ساليرنيتانا في الملحق المؤهل وفشل في التأهل.

ميركاتو رونالدينيو يقترب من العودة إلى الملاعب من بوابة هذا النادي

ووفقاً للبيان الرسمي لنادي رافينا كالتشيو، فإن رونالدينيو أكبر بكثير من مجرد صفقة، والنجم البرازيلي يسعى إلى أن يُسجل أهدافه الأخيرة مع النادي الإيطالي. وقال رونالدينيو في تصريحات له بعد العودة عبر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي: "أتوق للعودة إلى أرض الملعب وبدء فصل جديد مع إغنازيو وعائلة تشيبرياني بأكملها". ولم يُحدد النادي الإيطالي إن كان النجم البرازيلي سيعمل في منصب إداري أو يلعب مع الفريق على أرض الملعب.

يُّذكر أن آخر مباراة خاضها رونالدينيو كانت في عام 2015 مع نادي فلومينينزي البرازيلي، وأنهى مسيرته الكروية بعد ذلك بعامين تقريباً، ومن أبرز إنجازاته حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين، كما حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة الإسباني في عام 2006، وقبلها بأربع سنوات فاز بلقب كأس العالم مع منتخب البرازيل.