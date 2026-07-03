رونالدو يُودع مودريتش بهذه الكلمات بعد خروج كرواتيا

- ودّع كريستيانو رونالدو زميله السابق لوكا مودريتش بعد خروج كرواتيا من كأس العالم 2026، مشيدًا بمسيرته الكروية وإنجازاته مع المنتخب الكرواتي، حيث قادهم إلى المركز الثاني في 2018 ونصف النهائي في 2022. - المباراة الأخيرة لمودريتش شهدت خسارة كرواتيا أمام البرتغال (2-1) بهدف قاتل، مما جعلها على الأرجح آخر ظهور له في كأس العالم، وربما تكون أيضًا النسخة الأخيرة لرونالدو. - تزامنًا مع الذكرى السنوية لوفاة ديوغو جوتا، أشار رونالدو إلى أهمية الفوز تكريمًا لزميله الراحل، مؤكدًا أن جوتا يظل في قلوبهم.

ودَّع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو (41 سنة)، النجم الكرواتي، لوكا مودريتش (40 سنة)، بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2026، إثر الخسارة أمام البرتغال (2-1)، لينهي الكرواتي رحلته في آخر بطولة كأس عالم يخوضها في مسيرته الكروية.

وقال رونالدو، والذي سبق له اللعب مع مودريتش في نادي ريال مدريد الإسباني بين سنوات 2012 و2018، وحقق الكثير من الألقاب المحلية والأوروبية، في تصريحات خاصة في المنطقة المختلطة للصحافيين: "أقول له وداعاً. نحن تقريباً في العمر نفسه. إنه أسطورة في كرة القدم. لدي احترام كبير لمودريتش على ما حققه في كرة القدم".

بعيدا عن الملاعب رونالدو يحتفل مع مشجعي البرتغال من غرفة الفندق بعد التأهل

وساعد مودريتش المنتخب الكرواتي على إنهاء نسخة 2018 في المركز الثاني، كما قاد المنتخب الكرواتي إلى الدور قبل النهائي في مونديال 2022، ولكن المباراة التي خسرها المنتخب الكرواتي (2-1) أمام البرتغال، والتي شهدت هدفاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع، ثم إلغاء هدف تعادل كرواتي بداعي التسلل، بدت وكأنها آخر ظهور لمودريتش في نهائيات كأس العالم، كما من المرجح أيضاً أن تكون هذه النسخة الأخيرة لرونالدو في كأس العالم، رغم استمرار مهاجم النصر السعودي في تسجيل الأهداف.

في المقابل، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى تقريباً لوفاة اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، قال رونالدو في تصريحاته: "إنه يوم خاص، كما تعلمون، من أجل جوتا. إنه هناك في الأعلى ينير لنا الطريق، إنها لحظة خاصة. جميعنا نشعر بأنه معنا، وكان من الطبيعي أن نفوز تكريماً له بأفضل طريقة ممكنة".